Megütötték a forintot kedden

A devizapiacon kedden elsősorban az iráni háborúval kapcsolatos hírek, az olajárak mozgása, az amerikai kötvénypiaci hozamok és a jegybanki kamatvárakozások határozzák meg a kereskedést. A dollárárfolyam az ázsiai kereskedésben stabilizálódott, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a tárgyalások érdekében egyelőre felfüggesztette az Irán elleni tervezett támadást.

Ez enyhítette a hétvégi eszkalációs félelmeket, miközben a Brent ára 2 százalékkal, 110 dollár közelébe esett, az amerikai tízéves hozam pedig 4,60 százalék alá csúszott vissza.

A piac egyre komolyabban áraz Fed-kamatemelést decemberre. A forint enyhén erősödött reggel, miközben a piacon Magyar Péter új kormányának gazdaságpolitikai bejelentései is befolyásolhatják az árfolyam alakulását – olvasható a Portfolió prognóziságban.

Egyelőre azonban erősebbek a geopolitikai félelmek, délelőtt már az euró és a forint is elindult a lejtőn.Kedden késő délelőtt már az euróval szemben gyengülésben volt a hazai deviza, az árfolyam újra 361,3-ig szökött fel, pedig reggel még 359,75-nél járt a váltás.