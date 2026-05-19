devizaeuróforintforintárfolyam
Gazdaság

Megütötték a forintot kedden

Berecz Valter / 24.hu
24.hu
2026. 05. 19. 12:05
Berecz Valter / 24.hu

A devizapiacon kedden elsősorban az iráni háborúval kapcsolatos hírek, az olajárak mozgása, az amerikai kötvénypiaci hozamok és a jegybanki kamatvárakozások határozzák meg a kereskedést. A dollárárfolyam az ázsiai kereskedésben stabilizálódott, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a tárgyalások érdekében egyelőre felfüggesztette az Irán elleni tervezett támadást.

Ez enyhítette a hétvégi eszkalációs félelmeket, miközben a Brent ára 2 százalékkal, 110 dollár közelébe esett, az amerikai tízéves hozam pedig 4,60 százalék alá csúszott vissza.

A piac egyre komolyabban áraz Fed-kamatemelést decemberre. A forint enyhén erősödött reggel, miközben a piacon Magyar Péter új kormányának gazdaságpolitikai bejelentései is befolyásolhatják az árfolyam alakulását – olvasható a Portfolió prognóziságban.

Egyelőre azonban erősebbek a geopolitikai félelmek, délelőtt már az euró és a forint is elindult a lejtőn.Kedden késő délelőtt már az euróval szemben gyengülésben volt a hazai deviza, az árfolyam újra 361,3-ig szökött fel, pedig reggel még 359,75-nél járt a váltás.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kint vannak a dokumentumok
Szerekes Adrien elárulta, miért került feketelistára – egy államtitkár világosította fel az okáról
„Életmentő” – első osztályú Intercity-kocsikat bérel a MÁV nyárra
„Csomó olyan dolgot csinálhattak, amiknek most el akarják tüntetni a nyomait” – szakértők segítségével illesztgetjük össze a ledarált NER-darabkákat
Reagált Gaudi-Nagy Tamás: Magyar Péter álláspontom szerint egy gyáva, narcisztikus és hazug uszító
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik