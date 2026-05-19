Tovább csökkent a magyar aranytartalék értéke

Áprilisban 1897,8 millió euróval, 60,630 milliárd euróra nőttek az ország nemzetközi tartalékai – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hétfőn közzétett előzetes adataiból.

A devizában tartott eszközök állománya 2026,1 millió euróval nőtt a múlt hónapban 44,389 milliárd euróra, míg

az aranytartalék értéke 111 millió euróval 13,978 milliárd euróra csökkent.

– idézi az adatokat a Világgazdaság.

Márciusban ennél is nagyobb volt a visszaesés. Akkor a devizatartalékok 1,132 milliárd euróval zsugorodtak az MNB adatai szerint, amit döntően a monetáris aranykészletek 1,431 milliárd euró értékű csökkenése okozott. A devizatartalékok a februári 59,864 milliárd euróról 58,732 milliárd euróra estek, ezen belül az aranytartalék 15,520 milliárdról 14,089 milliárd euró értékűre apadt.

Ehhez az vezetett, hogy az arany ára dollárban 11,8 százalékot zuhant márciusban: a február végi 5235,85 dollárról az arany spotjegyzése unciánként 4618,55 dollárra szakadt be.

Az arany árának esése mögött elsősorban az amerikai hozamok emelkedése és a dollár erősödése áll.

A nemesfém nem fizet kamatot, ezért, amikor az állampapírhozamok feljebb mennek, a befektetők egy része inkább a kamatozó eszközök felé fordul.

A Reuters pénteki beszámolója szerint az olajárak emelkedése újabb inflációs félelmeket váltott ki, a piac pedig egyre kevésbé számol amerikai kamatcsökkentéssel, sőt már a kamatemelés lehetősége is megjelent az árazásokban.

A magyar aranytartalék jelenleg 110 tonnát tesz ki, amely a kelet-közép-európai régióban a legmagasabb egy főre jutó arány.