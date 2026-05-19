Magyar Péter miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálintot

Ruff Bálint érkezik miniszterjelölti meghallgatására 2026. május 12-én.
2026. 05. 19. 11:45
Magyar Péter miniszterelnök kedden elindult Varsóba, ahol tárgyalásokat folytat majd Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel. A kormányfő Facebook-bejegyzésében közölte azt is, hogy találkozik Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnökkel, valamint a Szejm (lengyel parlament) és a Szenátus elnökével.

Bécsi átszállással, kereskedelmi járattal repül a delegáció Krakkóba, ahonnan vonattal utaznak tovább a lengyel fővárosba.

A miniszterelnöki delegációhoz csatlakozik Orbán Anita külügyminiszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, valamint Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter

– közölte a miniszterelnök, aki Orbán Anita miniszterelnök-helyettes és saját egyidejű, együttes távolléte esetére Ruff Bálintot nevezte ki miniszterelnök-helyettesnek.

Magyar Péter már a választási kampány során többször kijelentette, hogy első külföldi útja Varsóba vezetne, célja pedig a magyar–lengyel kapcsolatok helyreállítása. Ezt a győzelmi beszédében is megerősítette.

