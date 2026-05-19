Csodás égi látványban lehet részünk ma este

Owen Humphreys / PA Images / Getty Images)
Illusztráció
admin Bihari Dániel
2026. 05. 19. 12:07
A fényesen világító Jupiter és a Vénusz sorakozik a Hold köré.

Ma, azaz május 19-én, kedd este napnyugta után érdekes látvány fogadja azokat, akik a nyugati égboltra tekintenek, három fényes égitestet pillanthatunk meg egymás közelében: a Holdat, a Jupitert és a Vénuszt. Egymástól 9-10 fokra járnak majd, együttállásról még a legnagyobb jóindulattal sem beszélhetünk, ám a látvány megéri – írja a National Geographic.

A már „dagadó” holdsarló lesz középen, alacsonyabban a Vénuszt, magasabban pedig a Jupitert lehet megfigyelni.

Még szebb lehet a látvány, ha vékony fátyolfelhőzet van az égen, amelynek hatására az égitestek derengő fényudvarba burkolóznak. Holnap, azaz szerdán pedig alkonyatkor a Jupiter 3 fokra jár majd a 22 százalékos megvilágítású Holdtól: a nyugati égen kereshetjük őket jó fél órával napnyugta után, a Jupiter szinte pontosan a Hold alatt látszik majd.

