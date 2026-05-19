gaudi nagy tamáskegyelmi ügymagyar péterrépássy róbert
Belföld

Sulyok Tamás átadja a kegyelmi ügy aktáit

Szajki Bálint / 24.hu
Magyar Péter és Sulyok Tamás az Országgyűlés alakuló ülésén, 2026. május 9-én a Parlamentben.
24.hu
2026. 05. 19. 12:15
Szajki Bálint / 24.hu
Magyar Péter és Sulyok Tamás az Országgyűlés alakuló ülésén, 2026. május 9-én a Parlamentben.

Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala. A Sándor-palota erről kedden közleményben tájékoztatta az MTI-t.

A Sándor-palota tudatta: együttműködnek a K. Endre ügyében született iratok nyilvánosságra hozatalában a kormánnyal, és hivatalos megkeresés esetén átadják a rendelkezésre álló dokumentumokat a kabinet képviselőjének.

Amint arról beszámoltunk, Magyar Péter a tegnapi és a mai sajtótájékoztatóján is sürgette, hogy Sulyok Tamás államfő hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy iratait.

A miniszterelnök kedden nyilvánosságra hozta azokat a dokumentumokat, amelyeket a kegyelmi üggyel kapcsolatban találtak az Igazságügyi Minisztériumban. Magyar Péter szerint elképzelhető, hogy a volt feleségét, Varga Judit igazságügyi minisztert csőbe húzták, amikor a Novák Katalin államfőtől visszaérkezett dokumentumok kapcsán nem jelezték neki, hogy a köztársasági elnök megváltoztatta K. Endre kegyelmi kérvényének elbírálását.

Varga Judit ellenjegyzéséről Répássy Róbert, az igazságügyi tárca korábbi államtitkára azt mondta a Telexnek: általánosságban az volt a megállapodás közte és az igazságügyi miniszter között, valamint a minisztériumon belül, hogy a köztársasági elnök döntését tudomásul veszi az igazságügyi miniszter. Répássy emlékeztetett rá: a köztársasági elnök nem köteles indokolni a kegyelmi döntéseit, K. Endre esetében sem tett így, ezért nem található majd írásos indoklás a még nyilvánosságra nem hozott dokumentumok között sem.

Mai sajtótájékoztatóján Magyar Péter arra utalt, hogy a kegyelmi ügyben Gaudi Nagy Tamás ügyvédi irodája is szerepet játszhatott. Lapunk megkeresésére reagálva a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője nem cáfolta az érintettségét, de, mint jelezte: „az üggyel kapcsolatos további közlések megfelelő időben megtételre kerülnek”. Annyit hozzátett:

Magyar Péter álláspontom szerint egy gyáva, narcisztikus és hazug uszító, aki kormányzás helyett pótcselekvésekkel és a Tisza-kormánnyal szemben kritikus személyek elleni hergeléssel tölti az idejét.

Kapcsolódó
Reagált Gaudi-Nagy Tamás: Magyar Péter álláspontom szerint egy gyáva, narcisztikus és hazug uszító
Szerinte a Tisza a kormányzás helyett pótcselekvésekkel tölti az idejét.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kint vannak a dokumentumok
Szerekes Adrien elárulta, miért került feketelistára – egy államtitkár világosította fel az okáról
„Életmentő” – első osztályú Intercity-kocsikat bérel a MÁV nyárra
„Csomó olyan dolgot csinálhattak, amiknek most el akarják tüntetni a nyomait” – szakértők segítségével illesztgetjük össze a ledarált NER-darabkákat
Reagált Gaudi-Nagy Tamás: Magyar Péter álláspontom szerint egy gyáva, narcisztikus és hazug uszító
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik