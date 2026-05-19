Sulyok Tamás átadja a kegyelmi ügy aktáit

Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala. A Sándor-palota erről kedden közleményben tájékoztatta az MTI-t.

A Sándor-palota tudatta: együttműködnek a K. Endre ügyében született iratok nyilvánosságra hozatalában a kormánnyal, és hivatalos megkeresés esetén átadják a rendelkezésre álló dokumentumokat a kabinet képviselőjének.

Amint arról beszámoltunk, Magyar Péter a tegnapi és a mai sajtótájékoztatóján is sürgette, hogy Sulyok Tamás államfő hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy iratait.

A miniszterelnök kedden nyilvánosságra hozta azokat a dokumentumokat, amelyeket a kegyelmi üggyel kapcsolatban találtak az Igazságügyi Minisztériumban. Magyar Péter szerint elképzelhető, hogy a volt feleségét, Varga Judit igazságügyi minisztert csőbe húzták, amikor a Novák Katalin államfőtől visszaérkezett dokumentumok kapcsán nem jelezték neki, hogy a köztársasági elnök megváltoztatta K. Endre kegyelmi kérvényének elbírálását.

Varga Judit ellenjegyzéséről Répássy Róbert, az igazságügyi tárca korábbi államtitkára azt mondta a Telexnek: általánosságban az volt a megállapodás közte és az igazságügyi miniszter között, valamint a minisztériumon belül, hogy a köztársasági elnök döntését tudomásul veszi az igazságügyi miniszter. Répássy emlékeztetett rá: a köztársasági elnök nem köteles indokolni a kegyelmi döntéseit, K. Endre esetében sem tett így, ezért nem található majd írásos indoklás a még nyilvánosságra nem hozott dokumentumok között sem.

Mai sajtótájékoztatóján Magyar Péter arra utalt, hogy a kegyelmi ügyben Gaudi Nagy Tamás ügyvédi irodája is szerepet játszhatott. Lapunk megkeresésére reagálva a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője nem cáfolta az érintettségét, de, mint jelezte: „az üggyel kapcsolatos további közlések megfelelő időben megtételre kerülnek”. Annyit hozzátett: