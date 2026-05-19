„Életmentő” – első osztályú Intercity-kocsikat bérel a MÁV nyárra

Tíz darab, első osztályú Intercity vasúti kocsit bérel a MÁV a nyári hónapokra – tudta meg a Népszava. A bérelt kocsikat – amelyeket a Balaton környékén állítanak szolgálatba – az osztrák állami vasúttársaságtól kaphatja meg néhány hónapra a MÁV.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a lapnak elmondta: egyelőre csak szóbeli megállapodás van az ügyben. Hozzátette: mivel mindkét szerződő fél állami cég, így a magánérdek nem játszhat szerepet az üzletben. A tíz kocsiról azt mondta:

Nem sok, de életmentő.

A megállapodás annak fényében is figyelemre méltó, hogy az előző miniszter, Lázár János és az osztrák vasúti cég között nagyon elmérgesedett a viszony a ciklus végére, gyakorlatilag beszélő viszonyban sem voltak. Mint ismert, Lázár 2023 novemberében azonnali hatállyal menesztette a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt. (GYSEV) vezérigazgató-helyettesét, és vétójogot próbált meg érvényesíteni, amire válaszul az osztrák állam beperelte a magyar minisztériumot.

Vitézy egyébként a bizottsági meghallgatásán arról beszélt, hogy

le kell zárni a vasútrombolás korát.

Felelevenítette, hogy Lázár János minisztersége idején vidéki vasútvonalakat zártak be, a mozdonybeszerzéseket leállították, egyetlen új szerelvény sem érkezett az előző ciklusban, ami miatt Vitézy maga fiatalabb, mint a legtöbb, forgalomban lévő mozdony. A MÁV jelenlegi legnagyobb beruházása, hogy új székházat vásároltak a Kopaszi-gátnál:az efféle látványberuházásokkal le fognak számolni. Az infrastruktúra terén is bőven akad feladat: Vitézy szerint számos olyan szakembert tudott visszacsábítani a magyar vasút kötelékébe, akiket az elmúlt években elüldöztek. Magyarország töredékét költi vasútfejlesztésre, mint például Ausztria vagy Csehország – ezen változtatni kell – mondta el többek között a miniszteri meghallgatásán.