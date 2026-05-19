Kegyelmi ügy: Répássy Róbert részleteket árult el az igazságügyi tárca döntéséről

Amint arról beszámoltunk, a Tisza-kormány kedden számos dokumentumot hozott nyilvánosságra a kegyelmi üggyel kapcsolatban. Az iratok között található olyan feljegyzés is, amely szerint az igazságügyi tárca államtitkára, Répássy Róbert vezette kegyelmi főosztály eredetileg nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét, amelyet ezt követően Varga Judit miniszter sem támogatott.

Magyar Péter a mai sajtótájékoztatóján nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a volt feleségét tőrbe csalták és nem tájékoztatták arról, hogy a Novák Katalin államfőtől visszaérkezett aktákban megváltoztatták K. Endre kérelmének elbírálását.

A Telex elérte Répássy Róbertet, aki a kormányfő keddi sajtótájékoztatójára reagálva elmondta: ha volt is lobbi K. Endre kegyelmi kérvényével kapcsolatban, az nem az Igazságügyi Minisztériumban volt, a kegyelmi főosztály eredetileg nem véletlenül nem javasolta K. Endre kegyelmi kérvényének az előterjesztését.

Répássy a portálnak úgy fogalmazott: általánosságban elmondható, hogy a minisztérium kegyelmi főosztálya tipikusan csak súlyos, gyógyíthatatlan vagy végstádiumú betegség esetében javasolja a kegyelmi kérvény előterjesztését. Amikor a kegyelmi főosztály dönt, azt vizsgálja, hogy a kérvénynek van-e olyan hivatkozása, amely súlyos betegségre utal.

Az soha nem vezet kegyelmi döntésre, hogy valaki vitatja a bíróság döntését

– hangsúlyozta a Telexnek Répássy. Hozzátette: K. Endre kegyelmi kérvényét a felesége nyújtotta be, aki személyi körülményekkel magyarázta a kérelmet, valamint azzal, hogy K. Endre ártatlannak vallotta magát.

Répássy szerint egyik indok sem felelt meg azoknak a kritériumoknak, amelyeket egyébként hivatalba lépése után Sulyok Tamás elnöki határozatban is leírt. Ez a határozat a kegyelemgyakorlás feltételeiről szól, és ezeknek K. Endre esete egyáltalán nem felelt meg.

Varga Judit ellenjegyzéséről Répássy azt mondta: általánosságban az volt a megállapodás közte és az igazságügyi miniszter között, valamint a minisztériumon belül, hogy a köztársasági elnök döntését tudomásul veszi az igazságügyi miniszter. Répássy elmondása szerint például azt is tudták előre, hogy a köztársasági elnök a Hunnia-ügyben is több embernek fog kegyelmet adni, mint amennyit a miniszter javasolt, de ebben a tekintetben is az volt a megállapodás, hogy nem vitatják az államfő döntését.

A köztársasági elnök nem köteles indokolni a kegyelmi döntéseit, K. Endre esetében sem tett így, ezért nem található majd írásos indoklás a még nyilvánosságra nem hozott dokumentumok között sem – jósolta az államtitkár a Telexnek.