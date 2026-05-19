Emelkednek az üzemanyagárak szerdától

Míg május második hetében egymást követően négy ízben csökkent az üzemanyagár, május 18-án, hétfőn visszatért az emelkedés. A világpiaci mozgások rögtön újabb változást is hoznak, szerdán újabb drágulás jöhet.

A Holtankoljak.hu. szerint május 20-tól emelkedik mindkét üzemanyagtípus nagykereskedelmi piaci ára. A benzin bruttó 5 forinttal, a gázolaj bruttó 6 forinttal kerül többe várhatóan holnaptól.

A mai napi átlagárak, 2026.05.19-én, a következők:

95-ös benzin: 691 Ft/liter,

gázolaj: 702 Ft/liter.

A magyar kormány március elején a benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetett be, amely a magyar rendszámú és magyar forgalmival rendelkező járművekre vonatkozik. A benzin esetében 595 forint, a gázolaj esetében 615 forint a védett ár literenként. (A védett árral kapcsolatos feltételeket itt találja.) Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a múlt héten bejelentette: akár az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon.