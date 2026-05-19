„Terhes” – írták Agárdi Szilviának, a kommentre az énekesnő is reagált

Agárdi Szilvia a minap az Instagram-oldalán jelentkezett be egy videóval, megmutatva, hogy egy kommentelő azt írta neki, terhes. Mint mondta, az előző videójánál többen is megjegyezték, hogy biztosan várandós, ám rácáfolt ezen feltételezésekre: kijelentette, hogy még nem vár babát.

Az igazság az, hogy most is egy fehér ruha van rajtam. Ezek a ruhák olyan szempontból úgymond aljas dolgok, hogy mindent megmutatnak. Szóval ha nem csont lapos a hasam, hanem mondjuk, mint a felvétel előtt is ettem reggelit, akkor már megmutatja azt az 1 centis hasat is egy testhezálló fehér ruha

– magyarázta Agárdi, majd oldalra fordulva szemléltette is a dolgot, később pedig hozzátette:

Ha meg gyerekünk lesz Gergővel, úgyis szólunk!

Korábban így vélekedtek a gyerektémáról

Az énekesnő és férje, Czerődi Gergő 2023-ban némileg eltérő véleményen voltak a gyerekválallást illetően. Míg Agárdi azt mondta, részéről édes teher lenne egy kisbaba, férje úgy fogalmazott:

A gyerekneveléshez neki teljesen más aspektus kellene. Nem látná, hova esne a gyerek, mi esne rá. Nem tudok mindig ott lenni, szólni, hogy figyelj már, ráesik valami. Szerintem ez így kicsit úgymond majdnem egy gyilkosság lenne az ő részéről…

Kiemelte azt is, hogy szerinte friss házasokként először nekik kell összekovácsolódni és jobban megismerni egymást, amivel az énekesnő is egyet értett.