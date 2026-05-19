Sokkoló adatokkal igazolta a PSZ-elnök, hogy katasztrofális állapotban van a közoktatás

A magyar közoktatás évek óta küzd a tanárhiánnyal, a túlterhelt diákokkal és az egyre mélyülő területi különbségekkel, ám egy ennél is súlyosabb probléma érkezik hamarosan egy olyan ponthoz, ami drámai fordulattal fenyeget:

egyszerűen elfogynak a gyerekek

– nyilatkozta az Economxnek Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke, aki szerint néhány éven belül alapjaiban rendülhet meg az óvodák és az iskolák működése.

A szakszervezeti vezető úgy véli, hogy a hazai közoktatás „robbanás előtti állapotban” van. A helyzet súlyosságát elsősorban az idézte elő, hogy Magyarországon az elmúlt tíz évben 22,5 százalékkal csökkent a születések száma.

Totyik a portálnak felidézte:

míg 2015-ben még 110.800 gyermek született,

addig 2024-re ez a szám 84.300-ra esett vissza,

2025-ben pedig már csak 77.600 újszülött látta meg a napvilágot,

ráadásul az idei évre további 10 százalékos visszaesést prognosztizálnak.

A szakszervezeti vezető szerint elgondolkodtató, hogy a visegrádi országokkal összehasonlítva Magyarországon nem lett kedvezőbb a helyzet, holott a régióban nálunk működik a legkiterjedtebb családtámogatási rendszer. Ehhez képest a magyar mutatók éppúgy romlanak, mint Lengyelországban, Csehországban vagy Szlovákiában.

Totyik Tamás szerint a demográfiai összeomlásnak az oktatás lesz az első nagy vesztese.Egyes térségekben az intézményhálózat fenntarthatatlanná válhat – több dél-dunántúli, észak-magyarországi és budapesti járásban a legkritikusabb a helyzet.

A portál felsorol több olyan járást is, ahol 30 százalék körüli a születésszám visszaesése. Így például

a bonyhádi járásban 28 százalékkal,

a tolnai járásban 25 százalékkal,

Budapest VI. kerületében 26 százalékkal,

Budapest VIII. kerületében 30 százalékkal,

a téti járásban 36 százalékkal,

Budapest V. kerületében pedig 48 százalékkal kevesebb gyermek született az elmúlt tíz évben.

Totyik Tamás azt jósolja, hogy néhány éven belül olyan iskolák működhetnek majd, amelyeknek csak töredéknyi tanulójuk lesz a jelenlegi kapacitásokhoz képest.

A magyar közoktatási rendszer még mindig arra a korszakra van „kalibrálva”, amikor egy-egy évfolyam átlagosan 110 ezer gyermeket jelentett, ehhez képest hamarosan már csak 72 ezer gyermek lesz évfolyamonként.

A PSZ elnöke szerint az első komoly törés az óvodáknál jelentkezhet, 2027 körül, majd 2030-ra az alsó tagozatokban is látványossá válik a gyerekszám zuhanása – írja az Economx.

A szakszervezeti vezető arra is figyelmeztetett, hogy a csökkenő gyerekszám mellett egy ezzel ellentétes irányú folyamat viszont erősödik: meredeken emelkedik a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma. A 2001/2002-es tanévben 58.615 SNI-s diákot tartottak nyilván, a 2024/2025-ös tanévben viszont már 109.430-at, ami közel kétszeres növekedést jelent.

Totyik Tamás szerint a kérdés nem az, hogy szükség lesz-e radikális oktatáspolitikai döntésekre, hanem az, hogy lesz-e politikai bátorság azok meghozatalára – írja a gazdasági portál.