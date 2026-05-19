Sokkoló adatokkal igazolta a PSZ-elnök, hogy katasztrofális állapotban van a közoktatás

Varga Jennifer / 24.hu
Totyik Tamás a hatnapos Tudásmenet az oktatásért nevű hosszú vonuláson, amelyen a résztvevők Miskolctól Budapestig összesen 180 kilométert gyalogoltak, hogy ezzel hívják fel a figyelmet az oktatás állapotára. A menet végül a budapesti Kölcsey gimnáziumnál ért véget 2023. január 7-én.
2026. 05. 19. 13:05
A magyar közoktatás évek óta küzd a tanárhiánnyal, a túlterhelt diákokkal és az egyre mélyülő területi különbségekkel, ám egy ennél is súlyosabb probléma érkezik hamarosan egy olyan ponthoz, ami drámai fordulattal fenyeget:

egyszerűen elfogynak a gyerekek

nyilatkozta az Economxnek Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke, aki szerint néhány éven belül alapjaiban rendülhet meg az óvodák és az iskolák működése.

A szakszervezeti vezető úgy véli, hogy a hazai közoktatás „robbanás előtti állapotban” van. A helyzet súlyosságát elsősorban az idézte elő, hogy Magyarországon az elmúlt tíz évben 22,5 százalékkal csökkent a születések száma.

Totyik a portálnak felidézte:

  • míg 2015-ben még 110.800 gyermek született,
  • addig 2024-re ez a szám 84.300-ra esett vissza,
  • 2025-ben pedig már csak 77.600 újszülött látta meg a napvilágot,
  • ráadásul az idei évre további 10 százalékos visszaesést prognosztizálnak.

A szakszervezeti vezető szerint elgondolkodtató, hogy a visegrádi országokkal összehasonlítva Magyarországon nem lett kedvezőbb a helyzet, holott a régióban nálunk működik a legkiterjedtebb családtámogatási rendszer. Ehhez képest a magyar mutatók éppúgy romlanak, mint Lengyelországban, Csehországban vagy Szlovákiában.

Totyik Tamás szerint a demográfiai összeomlásnak az oktatás lesz az első nagy vesztese.Egyes térségekben az intézményhálózat fenntarthatatlanná válhat – több dél-dunántúli, észak-magyarországi és budapesti járásban a legkritikusabb a helyzet.

A portál felsorol több olyan járást is, ahol 30 százalék körüli a születésszám visszaesése. Így például

  • a bonyhádi járásban 28 százalékkal,
  • a tolnai járásban 25 százalékkal,
  • Budapest VI. kerületében 26 százalékkal,
  • Budapest VIII. kerületében 30 százalékkal,
  • a téti járásban 36 százalékkal,
  • Budapest V. kerületében pedig 48 százalékkal kevesebb gyermek született az elmúlt tíz évben.

Totyik Tamás azt jósolja, hogy néhány éven belül olyan iskolák működhetnek majd, amelyeknek csak töredéknyi tanulójuk lesz a jelenlegi kapacitásokhoz képest.

A magyar közoktatási rendszer még mindig arra a korszakra van „kalibrálva”, amikor egy-egy évfolyam átlagosan 110 ezer gyermeket jelentett, ehhez képest hamarosan már csak 72 ezer gyermek lesz évfolyamonként.

A PSZ elnöke szerint az első komoly törés az óvodáknál jelentkezhet, 2027 körül, majd 2030-ra az alsó tagozatokban is látványossá válik a gyerekszám zuhanása – írja az Economx.

A szakszervezeti vezető arra is figyelmeztetett, hogy a csökkenő gyerekszám mellett egy ezzel ellentétes irányú folyamat viszont erősödik: meredeken emelkedik a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma. A 2001/2002-es tanévben 58.615 SNI-s diákot tartottak nyilván, a 2024/2025-ös tanévben viszont már 109.430-at, ami közel kétszeres növekedést jelent.

Totyik Tamás szerint a kérdés nem az, hogy szükség lesz-e radikális oktatáspolitikai döntésekre, hanem az, hogy lesz-e politikai bátorság azok meghozatalára – írja a gazdasági portál.

