Sokkoló adatokkal igazolta a PSZ-elnök, hogy katasztrofális állapotban van a közoktatás

A magyar közoktatás évek óta küzd a tanárhiánnyal, a túlterhelt diákokkal és az egyre mélyülő területi különbségekkel, ám egy ennél is súlyosabb probléma érkezik hamarosan egy olyan ponthoz, ami drámai fordulattal fenyeget:
egyszerűen elfogynak a gyerekek
– nyilatkozta az Economxnek Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke, aki szerint néhány éven belül alapjaiban rendülhet meg az óvodák és az iskolák működése.
A szakszervezeti vezető úgy véli, hogy a hazai közoktatás „robbanás előtti állapotban” van. A helyzet súlyosságát elsősorban az idézte elő, hogy Magyarországon az elmúlt tíz évben 22,5 százalékkal csökkent a születések száma.
Totyik a portálnak felidézte:
- míg 2015-ben még 110.800 gyermek született,
- addig 2024-re ez a szám 84.300-ra esett vissza,
- 2025-ben pedig már csak 77.600 újszülött látta meg a napvilágot,
- ráadásul az idei évre további 10 százalékos visszaesést prognosztizálnak.
A szakszervezeti vezető szerint elgondolkodtató, hogy a visegrádi országokkal összehasonlítva Magyarországon nem lett kedvezőbb a helyzet, holott a régióban nálunk működik a legkiterjedtebb családtámogatási rendszer. Ehhez képest a magyar mutatók éppúgy romlanak, mint Lengyelországban, Csehországban vagy Szlovákiában.
Totyik Tamás szerint a demográfiai összeomlásnak az oktatás lesz az első nagy vesztese.Egyes térségekben az intézményhálózat fenntarthatatlanná válhat – több dél-dunántúli, észak-magyarországi és budapesti járásban a legkritikusabb a helyzet.
A portál felsorol több olyan járást is, ahol 30 százalék körüli a születésszám visszaesése. Így például
- a bonyhádi járásban 28 százalékkal,
- a tolnai járásban 25 százalékkal,
- Budapest VI. kerületében 26 százalékkal,
- Budapest VIII. kerületében 30 százalékkal,
- a téti járásban 36 százalékkal,
- Budapest V. kerületében pedig 48 százalékkal kevesebb gyermek született az elmúlt tíz évben.
Totyik Tamás azt jósolja, hogy néhány éven belül olyan iskolák működhetnek majd, amelyeknek csak töredéknyi tanulójuk lesz a jelenlegi kapacitásokhoz képest.
A magyar közoktatási rendszer még mindig arra a korszakra van „kalibrálva”, amikor egy-egy évfolyam átlagosan 110 ezer gyermeket jelentett, ehhez képest hamarosan már csak 72 ezer gyermek lesz évfolyamonként.
A PSZ elnöke szerint az első komoly törés az óvodáknál jelentkezhet, 2027 körül, majd 2030-ra az alsó tagozatokban is látványossá válik a gyerekszám zuhanása – írja az Economx.
A szakszervezeti vezető arra is figyelmeztetett, hogy a csökkenő gyerekszám mellett egy ezzel ellentétes irányú folyamat viszont erősödik: meredeken emelkedik a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma. A 2001/2002-es tanévben 58.615 SNI-s diákot tartottak nyilván, a 2024/2025-ös tanévben viszont már 109.430-at, ami közel kétszeres növekedést jelent.
Totyik Tamás szerint a kérdés nem az, hogy szükség lesz-e radikális oktatáspolitikai döntésekre, hanem az, hogy lesz-e politikai bátorság azok meghozatalára – írja a gazdasági portál.