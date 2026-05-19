Roncsautóból lőtte ki az élelemmel odacsalt vadmalacokat egy vadász, majd feldolgozta és megette őket

Orvvadászat bűntette és más bűncselekmények miatt vádat emelt a Fonyódi Járási Ügyészség azzal az ötvenes éveiben járó férfival szemben, aki illegálisan kialakított etetőhelyen orvvadászott egy roncsautóból, míg a munkahelyéről értékes halakat nyúlt le.

A Somogy Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a férfi vadászként érvényes vadászjeggyel és fegyvertartási engedéllyel rendelkezett, valamint tagja volt egy dél-balatoni vadásztársaságnak is, ennek ellenére egy méhészetnek használt üzemi vadászterületen vadetető helyet, úgynevezett szórót alakított ki azért, hogy a vadakat odacsalogassa.

Vadmalacokat lőtt ki

A férfi egy a helyszínen hagyott roncsautóból vadászlest alakított ki, hogy a lőfegyverével vadat ejtsen el: egyenként körülbelül 50 kilogrammos vadmalacokat lőtt ki, amelyeket feldolgozott és elfogyasztott.

A vadász egyébként gépkocsivezetőként dolgozott egy Fonyód környéki tógazdaságban. Két és fél évvel ezelőtt azt kapta feladatul, hogy az egyik tóból lehalászott halakat szállítása át a teleltető tavakba. A férfi a szállítás során ellopott kilenc, összesen 23,55 kilogrammnyi, csaknem 180 ezer forint értékű süllőt, azokat zsákban az általa használt teherautó vezetőfülkéjébe rejtette, azonban a cége munkatársai ellenőrizték, így a kár végül megtérült.

Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést, pénzbüntetést és foglalkozástól eltiltást kért a bűnösségét beismerő férfira, azzal, hogy rendeljenek ki mellé pártfogót.