galla miklós
Galla Miklós üzent a 73. születésnapján: Nem így képzeltem… Rettenetes állapotban vagyok

2026. 05. 19. 06:28
Mint ismeretes, Galla Miklós immár kilencedik hónapja küzd csuklással. Elmondása szerint a gasztroenterológusa két hónappal ezelőtt azt közölte vele, hogy túl nagy a gyomra, ami nyomja a rekeszizmát, emiatt csuklik, és nagy-nagy műtét vár rá – az operációra azonban azóta sem került sor, állapota miatt Galla a múlt héten Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterhez fordult segítségért egy nyílt levélben.

A humorista a minap újra jelentkezett a közösségi oldalán, ám posztjából kiderült, hogy nem telt maradéktalan boldogságban a 73. születésnapja.

Hát nem így képzeltem… Rettenetes állapotban vagyok. Csuklom, pénteken gyomorégésem is volt. Holnaphoz egy hétre megyek egy orvosnőhöz, aki olyan injekciót fog beadni, ami remélhetőleg arra az idegre hat, amely a csuklást okozza. Ez az utolsó reményem

osztotta meg követőivel.

