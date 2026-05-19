Az NB I-es szezon legfontosabb szerelését bemutató játékost egy német csapat vinné

2026. 05. 19. 12:29
Czeglédi Zsolt / MTI

A Bild értesülései szerint a német másodosztályban szereplő Nürnberg kinézte magának az ETO-val bajnoki címet szerző Tóth Rajmundot, szúrta ki a Csakfoci. A 22 éves középpályásért körülbelül egymillió eurót fizetnének.

Tóth alapembere volt a bajnok Győrnek a szezonban.

A 33 fordulóból 30 során pályára lépett, kétszer eltiltás miatt nem játszott, egyszer pedig kispadozott a Kazincbarcika ellen. Az ötödik lefoglalkoztatottabb játékos volt Borbély Balázs csapatában.

Tóth Rajmund játéskoprofilja.
Tóth egyik nagy erőssége a szerelés, és erről a Kisvárda elleni, utolsó fordulós bajnokin is meggyőződhetett mindenki, amikor a 92. percben hátulról rálépett a labdára még az előtt, hogy Balogun el tudta volna lőni azt. Bár a kisvárdaiak tizenegyest reklamáltak, győri szabadrúgással folytatódott a meccs, amelyet aztán 1–0-ra megnyert az ETO, és ezzel bebiztosította a bajnoki címét.

Tóth, akit tavaly még Mexikóból is csábítottak, a válogatottban is bemutatkozhat hamarosan, legalábbis Marco Rossi először meghívót küldött neki. A magyar válogatott júniusban előbb a finneket, majd a kazahokat fogadja.

A Nürnberg tisztes távolságból követte a feljutási harcot a Bundesliga 2-ben, a csapat a nyolcadik helyen zárt, 18 ponttal elmaradva az osztályozótól – miközben a tabella végi veszélyzóna kilenc pontra volt. A klub legutóbb a 2018–19-es szezonban szerepelt az élvonalban.

A Győri ETO bajnoki címe nemcsak a szezon legnagyobb meglepetése, hanem látlelet is a magyar futballról: a Fradi hibáiról, a magyarszabály következményeiről, Robbie Keane magyarázatairól, de arról is beszélgettünk Gaál Tamással, hogyan lehetett egy jól felépített csapattal felborítani az NB I megszokott rendjét.
