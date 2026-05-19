„Csomó olyan dolgot csinálhattak, amiknek most el akarják tüntetni a nyomait” – szakértők segítségével illesztgetjük össze a ledarált NER-darabkákat

Úgy tűnik, még a vártnál is intenzívebben zakatoltak az iratmegsemmisítő gépek a minisztériumokban az átadás-átvétel előtti napokban: Magyar Péter vasárnap délután Lázár János volt minisztériumának a pincéjéből jelentkezett be. A miniszterelnök az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) átadás-átvétele során kapott jelzést, hogy az immár Miniszterelnökségként használt épület raktárhelyiségeiben „érdekes dolgokat” találtak.

Magyar számos műanyag zsákot hozott a kamera elé, és megmutatta, hogy azokban ledarált iratokat helyeztek el. Ám nemcsak papírdarálmányok, hanem fideszes szórólapok, DKP-rendezvényeken használt táblák és zászlók is rejtőztek „Lázár pincéjében” – ez pedig felveti a tiltott pártfinanszírozás és a választási visszaélés gyanúját, továbbá minden eddiginél világosabban szemlélteti a kormánypárt és az állam összefonódását, a Fidesz hatalmi gépezetének működését.

Nemrég a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) közleményt adott ki az iratmegsemmisítésekkel kapcsolatban: felhívták a figyelmet arra, hogy „a minisztériumok kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok, valamint azok adathordozói csak a közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok és a köziratok kezelésére irányadó szabályozással összhangban törölhetők, illetve semmisíthetőek meg.” A Péterfalvi Attila vezette NAIH jelezte azt is, hogy a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezések megszegésével a közérdekű adatok hozzáférhetetlenné tétele a „közérdekű adattal visszaélés” bűncselekmény törvényi tényállását valósíthatja meg.

Magyar Péterék feljelentést tesznek az ÉKM pincéjében talált papírokkal kapcsolatban, lapunk pedig Mikecz Dániel politológussal, az ELTE Társadalomtudományi Központ tudományos főmunkatársával, Ligeti Miklós jogásszal, a Transparency International Magyarország jogi igazgatójával és Oszkó Péter volt pénzügyminiszterrel próbálta összerakni a bezúzott NER-darabkákat.

„Nem számítottak váltásra”