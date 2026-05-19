„Csomó olyan dolgot csinálhattak, amiknek most el akarják tüntetni a nyomait” – szakértők segítségével illesztgetjük össze a ledarált NER-darabkákat

2026. 05. 19. 06:00
Az Építési és Közlekedési Minisztérium pincéjében Magyar Péter konfettivé darált dokumentumok mellett Fidesz-kampányanyagokat is talált. Ligeti Miklós jogász szerint a Fidesz a korai évektől kezdve tudatosan mosta el a határokat a párt és az állam között. Mikecz Dániel politológus úgy látja: ez az ügy azt mutatja, hogy a Fidesz valóban állami erőforrásokat mozgósított a kampányban, és ezzel bűncselekményt követett el. Oszkó Péter volt pénzügyminiszter úgy véli, példátlan, hogy ilyen mennyiségű ledarált iratanyag keletkezzen egy minisztériumban közvetlenül a választás után. Szakértőkkel értelmezzük, mi derült ki Lázár János ex-minisztériumában az átadás-átvételnél.

Úgy tűnik, még a vártnál is intenzívebben zakatoltak az iratmegsemmisítő gépek a minisztériumokban az átadás-átvétel előtti napokban: Magyar Péter vasárnap délután Lázár János volt minisztériumának a pincéjéből jelentkezett be.  A miniszterelnök az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) átadás-átvétele során kapott jelzést, hogy az immár Miniszterelnökségként használt épület raktárhelyiségeiben „érdekes dolgokat” találtak.

Magyar számos műanyag zsákot hozott a kamera elé, és megmutatta, hogy azokban ledarált iratokat helyeztek el. Ám nemcsak papírdarálmányok, hanem fideszes szórólapok, DKP-rendezvényeken használt táblák és zászlók is rejtőztek „Lázár pincéjében” – ez pedig felveti a tiltott pártfinanszírozás és a választási visszaélés gyanúját, továbbá minden eddiginél világosabban szemlélteti a kormánypárt és az állam összefonódását, a Fidesz hatalmi gépezetének működését.

Nemrég a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) közleményt adott ki az iratmegsemmisítésekkel kapcsolatban: felhívták a figyelmet arra, hogy „a minisztériumok kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok, valamint azok adathordozói csak a közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok és a köziratok kezelésére irányadó szabályozással összhangban törölhetők, illetve semmisíthetőek meg.” A Péterfalvi Attila vezette NAIH jelezte azt is, hogy a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezések megszegésével a közérdekű adatok hozzáférhetetlenné tétele a „közérdekű adattal visszaélés” bűncselekmény törvényi tényállását valósíthatja meg.

Magyar Péter Facebook-oldala Magyar Péter Rogán Antal és Pintér Sándor minisztériumából tett közzé fotókat 2026. május 11-én.

Magyar Péterék feljelentést tesznek az ÉKM pincéjében talált papírokkal kapcsolatban, lapunk pedig Mikecz Dániel politológussal, az ELTE Társadalomtudományi Központ tudományos főmunkatársával, Ligeti Miklós jogásszal, a Transparency International Magyarország jogi igazgatójával és Oszkó Péter volt pénzügyminiszterrel próbálta összerakni a bezúzott NER-darabkákat.

„Nem számítottak váltásra”

