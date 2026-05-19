Elon Musk elbukta az OpenAI ellen indított pert

Háromhétnyi tanúmeghallgatást, illetve egy rövid mérlegelést követően ítélet született abban a perben, amelyet Elon Musk indított még 2024-ben, azzal vádolva az OpenAI-alapítót (Sam Altman és Greg Brockman), hogy „elloptak egy jótékonysági szervezetet”, miután ő 2018-ban távozott a startuptól – írja a EuroNews.

Az esküdtszék végül arra a megállapításra jutott, hogy Musk túl későn, az elévülési idő lejártát követően perelte be a két cégvezetőt.

A per az OpenAI átszervezése miatt indult, melynek során nonprofit szervezetből profitorientált társasággá alakult át. A céget 2015-ben alapította (többek között) Elon Musk, Sam Altman és Greg Brockman, azzal a céllal, hogy nonprofit vállalatként minden fejlesztése ingyen hozzáférhető lesz, az emberiség javát szolgálva. A kereset szerint Musk 2015-ben közel 38 millió dolláros tőkét biztosított az OpenAI megalapításához, majd a cégtől történő 2018-as távozása után a vállalat az alapelveit megszegve állt át profitorientált működésre, és ezzel félrevezették a milliárdost.

Elon Musk a három héten át tartó meghallgatások során a tanúvallomásaiban végig azt állította, hogy ez a lépés, valamint a Microsoft 13 milliárd dolláros befektetése sértette az OpenAI eredeti szerződéses megállapodásait. A per egyik sarkalatos kérdése végül azonban az lett – az ügyben érvényes hároméves elévülési idő miatt –, hogy a Teslát is vezető milliárdos mikor szerzett tudomást az OpenAI profitorientált törekvéseiről.

Altman és az OpenAI a meghallgatások alatt azzal érvelt, hogy soha nem ígérték, hogy a vállalat örökre nonprofit marad, ezzel állításuk szerint ráadásul Musk is tisztában volt, és azért indított pert, mert nem tudta egyedül kézben tartani a gyorsan növekvő MI-fejlesztő céget. Az OpenAI szerint a kereset célja az volt, hogy megtörje a cég gyors növekedését, és erősítse Musk 2023-ban, riválisként elindított vállalatát, az xAI-t.

Az OpenAI jogásza, William Savitt május 18-án, az eljáró bíró által is megerősített döntés kihirdetése után újságíróknak úgy nyilatkozott: az esküdtek úgy ítélték meg, hogy a kereset „utólagos mesterkedés”, amely lényegében nem más, mint Musk kísérlete egy versenytárs szabotálására és arra, hogy „felülírja a nagyon rossz, hosszú múltra visszanyúló jóslatokat arról, mi volt és mi lesz az OpenAI”.

Az ítéletre reagáló bejegyzésében Musk kijelentette, hogy fellebbezni fog. „Az OpenAI-ügyben a bíró és az esküdtszék valójában soha nem az ügy érdemi részét illetően döntött, csupán egy naptári technikai részlet alapján” – írta. „Senkinek nem kérdéses, aki részletesen követte az ügyet, hogy Altman és Brockman egy jótékonysági szervezet ellopásával gazdagodtak meg. Az egyetlen kérdés az, hogy ezt MIKOR tették!”