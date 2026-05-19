John Travolta végre elmagyarázta, mi áll a nagy stílusváltása mögött

Rocco Spaziani / Archivio Spaziani/Mondadori Portfolio / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2026. 05. 19. 13:59
John Travolta a CNN-nek adott interjút, és beszélt arról, hogy miért jelent meg a cannes-i filmfesztiválon merőben más stílusban, mint azt megszokhattuk tőle. Akárhányszor a vörös szőnyegre lépett, mindig svájci sapka volt a fején.

A régi vágású rendezők svájcisapkát és szemüveget viseltek. És azt gondoltam, hogy én is megcsinálom.

Travolta hozzátette: több mint 50 éve van a pályán, de nem tudná felidézni, hogy bizonyos filmjeinél milyen volt a körítés a díszvetítéseket tekintve. Ráadásul most saját rendezését, a Propeller One-Way Night Coach című filmet mutatták be.

Most azt mondtam: ezúttal rendező vagyok, úgy is kell kinéznem, mint egy régi vágású rendezőnek.

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

