John Travolta végre elmagyarázta, mi áll a nagy stílusváltása mögött

John Travolta a CNN-nek adott interjút, és beszélt arról, hogy miért jelent meg a cannes-i filmfesztiválon merőben más stílusban, mint azt megszokhattuk tőle. Akárhányszor a vörös szőnyegre lépett, mindig svájci sapka volt a fején.

A régi vágású rendezők svájcisapkát és szemüveget viseltek. És azt gondoltam, hogy én is megcsinálom.

Travolta hozzátette: több mint 50 éve van a pályán, de nem tudná felidézni, hogy bizonyos filmjeinél milyen volt a körítés a díszvetítéseket tekintve. Ráadásul most saját rendezését, a Propeller One-Way Night Coach című filmet mutatták be.

Most azt mondtam: ezúttal rendező vagyok, úgy is kell kinéznem, mint egy régi vágású rendezőnek.