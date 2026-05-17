John Travoltával nem lehet bírni: ezúttal talpig feketében lopta el a show-t Cannes-ban

A minap számoltunk be arról, hogy John Travolta merőben új stílussal mutatkozott a cannes-i filmfesztiválon, mikor Arany Pálma-díjat kapott. A filmsztár akkor azt mondta:

Soha nem voltam még ennyire büszke egy díjra! Számomra a cannes-i Arany Pálma-díj mindig is a művészet legjavát képviselte.

A 72 éves színész új filmje, a Propeller One-Way Night Coach cannes-i premierjén újból felhívta magára a fotósok figyelmét, mikor talpig feketében állt a vörös szőnyegen. Lányával, Ellával pózolt.