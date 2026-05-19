Orbán Krisztián: Nem lehet példa a fiatalok előtt, hogy a gazemberség kifizetődő és megúszható

A magyar gazdaság kilábalását nem kizárólag az ország új vezetésétől kell várni – fogalmazott Orbán Krisztián közgondolkodó a Telexnek adott videóinterjújában. A portálon összegyűjtötték a beszélgetés legfőbb gondolatait, így például azt, hogy a közgazdász szerint Magyarországnak sokkal kedvezőbb pozíciója lehet, ha összedolgozik más, hasonló kultúrájú és értékrendű országokkal.

Orbán a beszélgetés első részében a világgazdaság globális átrendezéséről beszélt, amelynek részleteit 2025 őszén a Della podcastban is kifejtette. Megállapításai közül talán az a legfontosabb, hogy míg a régi globalizált világgazdaságban többé-kevésbé ugyanazon szabályok szerint versenyeztek a cégek, világszerte egyformán kezelték jogi és gazdasági értelemben a külföldi és a hazai vállalatokat, addig

az új berendezkedés legfontosabb szabálya az, hogy az erősebbnek van igaza.

Jelenleg két ilyen erős hatalom, az Egyesült Államok és Kína diktálják a tempót, ők a nyertesei az új világrendnek.

A hazai viszonyokról Orbán Krisztián úgy fogalmazott a Telexnek, hogy az a típusú Kína-stratégia, amelyet az elmúlt 8–10 évben láttunk, magyar szempontból súlyosan önsorsrontó volt. A kínai cégek például semmilyen komoly területen nem alkalmaztak magyar beszállítókat. Orbán szerint a kínai inváziónak csak akkor lett volna értelme, ha Magyarország valódi értéket nyer ezekből a beruházásokból, ám mi jórészt csak adtunk, cserébe keveset kaptunk – ráadásul közben leépültek a Magyarországon működő német érdekeltségek is.

Orbán ugyan nem lát egyértelmű receptet arra, hogy mi lenne a legvilágosabb kiút Magyarország számára, de szerinte célravezető lehet az a megközelítés, amely szerint egy-egy sikeres piaci vállalatnak kell kiemelkednie, amit aztán a többi vállalkozó elkezd majd utánozni. Ezek a sikerek jelölhetik ki azt is, hogy milyen ágazatban érdemes majd a jövőben gondolkodnia a magyar gazdaságnak, mire lenne érdemes berendezkednünk. Orbán értékelése szerint a régióból Csehország és Lengyelország kiemelkedik, előbbi hidraulikában, de jelentős, acélgyártással foglalkozó cégeik is vannak – komoly nemzetközi beágyazottsággal. Magyarországnál lehetett volna ez az ágazat a gyógyszergyártás, de a kilencvenes években az öt nagy gyógyszergyárból négyet eladtak, csupán egy maradt hazai kézben – tette hozzá.

Orbán Krisztián szerint az új magyar kormánynak fontos feladata lesz, hogy megnyugtassa az európai szövetségeseket azzal kapcsolatban, hogy megszabadultunk az orosz „beépített emberektől”. Emellett szükség van a gazdasági elszámoltatásra,különben a fiatalok előtt az lesz a példakép, hogy a „kiskapuk, a járadékvadász lehetőségek keresése és a gazemberség” kifizetődő és könnyen megúszható.

A közgazdász szerint a közbeszerzések kötelező túlárazása óriási terhet rakott a költségvetésre a NER-időszakban, de 2027 közepére ezt a költséget radikálisan csökkenteni lehet – jósolta.

Orbán arról is beszélt, hogy az országnak szüksége van az euróra, ám ez egy nagyon komplex kérdés. Amennyiben ráerőltetik a társadalomra anélkül, hogy megismernék az előnyeit és hátrányait, akkor sokan fognak csalódni a bevezetés után – épp ezért átláthatóan és egyértelműen meg kell kérdezni a lakosságot az euróról.