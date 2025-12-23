„Az a baj, hogy roma?!” – Csuti arról elmélkedett, miért kritizálják a külügynél munkát kapó Gáspár Evelint

Gáspár Evelin jelenleg a Külgazdasági és Külügyminisztérium kommunikációs stábjában dolgozik sajtóreferensként. Munkája részeként gyakran elkíséri Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert diplomáciai utakra, például volt vele Moszkvában és Brüsszelben is.

Csuti egy TikTok-videóban mondta el véleményét Gáspár új munkájáról, és arról, hogy mennyi negatív kritikát kapott azért, mert a Fidesz környékén kezdett dolgozni.

Nem értem. Én ennyi gyűlölködő kommentet nem tudom, mikor olvastam utoljára. Mi is a baj istenigazából vele? Hogy Gáspár Győző lánya? Vagy hogy szerepelt a Győzike show-ban? Sokat tett azért, hogy ne ezek alapján legyen megítélve. Több diplomája van, két nyelven beszél anyanyelvi szinten. Megdolgozott azért, hogy ne Győzike lánya legyen. Vagy az a baj, hogy roma?! Ezen már túl kellene legyünk szerintem…

Az üzletember hozzátette, jön a karácsony, el kellene gondolkodni, ki mit ír ki az internetre valakiről.

Szijjártó nemrég így nyilatkozott Gáspár Győző lányáról: