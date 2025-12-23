Félelem és reszketés külföldön, itthon minden csupa jó: beépült a kormányzati narratíva a celebek és influenszerek tartalmaiba

Nyugat-Európa elesett. Ellopják a telefonod, négerek vannak a gyorsétteremben, sátortábor áll a város közepén, barbárok lapulnak a kapuk mögött. Ilyen lesújtó hírekről számolnak be magyar influenszerek, ami egybecseng a kormány egyre fenyegetőbb külföldképével. Ezzel szemben Orbán Viktor a saját csatornáján azzal népszerűsítette Magyarországot egy külföldi turistákra célzó, karácsonyi hangulatú reklámfilmben, hogy
nemcsak szép, de migránsmentes is.
A fenti tematika több, kisebb-nagyobb elérésű és más-más közönségre célzó influenszernél is megjelenik:
- Pappné Hubai Kata azon döbbent meg, hogy Ausztriában bevándorlók élnek (azt nem említette, hogy 112 ezer magyar van köztük), félelmetes és büdös teremtményekkel találkozni szerte a világban. A lepelbe burkolózó, barna emberek látványától rettegés fogta el. „Volt, hogy megfordult a fejemben, hogy érdemesebb lenne kiköltözni külföldre, mert másabb életet lehetne ott élni, de ezek után (…) biztos, hogy nem” – mondja a videóban. Beszámolója végén azért kiderült, hogy találtak egy jó éttermet, ahol „megkajcsiztak”, és több zsák áruval indultak vissza Magyarországra.
- A vállaltan fideszes üzletember/influenszer/celeb Szabó András Csuti Párizsban találta meg a város sötét oldalát, számolt be a Bors, a sötét pedig szó szerint értendő: a város egyik szakadt negyedében egy felüljáró alatt, hajléktalan feketéket látott, akik nemcsak hontalanok, de büdösek is voltak. „Fú, baszd meg, érzed ezt a szagot?” – panaszolja a videóban a celeb kedvese.
- Párizsba, az európai civilizáció romjai közé merészkedett Zsigmond Angi tiktoker is, meglett az eredménye: videózás közben lopták el a barátja telefonját. „Mindenhol jó, de a legjobb otthon” – állapította meg, kifejtve, hogy a francia fővárosban a közbiztonság olyan, hogy lelopják a lábadról a görkorit. Miközben egész nap vásároltak a város luxusboltjaiban, gasztronómiai élményekkel is gazdagodtak többek között a helyi Five Guysban.
