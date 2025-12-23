Félelem és reszketés külföldön, itthon minden csupa jó: beépült a kormányzati narratíva a celebek és influenszerek tartalmaiba

Otthon Start Program, szja-mentesség és ezek ellenpontjaként a hanyatló, migránsok által tönkretett nyugat – számos celeb és influenszer nem zárkózik el attól, hogy a kormány narratíváját adja tovább követőiknek. Mikor és miért kezdte leuralni a közösségi média szereplőit a kormányzati kommunikáció, és hogyan lett a Fidesz reklámarca a Schóbert és a Gáspár család mellett a börtönből nemrég szabadult valóságshow-szereplő is?