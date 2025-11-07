kovitakács zalánbirodalom
Megvan, ki alakítja Kovács István Kovit a róla szóló RTL-es sorozatban

Bársony Bence / RTL Klub
admin Csontos Kata
2025. 11. 07. 07:05
Bársony Bence / RTL Klub
A Király alkotói készítenek sorozatot a négyszeres pornó-Oscar-díjas producerről.

Zámbó Jimmy életét bemutató A Király sikere után az RTL ugyanazzal az alkotógárdával egy másik hazai híresség, Kovács István Kovi életét és munkásságát viszi képernyőre. A készülő produkcióról a a Big Picture 2026 konferencián árult el további részleteket a csatorna.

Birodalom lesz a címe, és a ’90-es évek magyar pornóiparának felemelkedését dolgozza majd fel az RTL+ Premiumra készülő sorozat, Kovi pályafutásán keresztül. A főszerepet Takács Zalán játssza, aki korábban olyan sorozatokban tűnt fel, mint a Hacktion: Újratöltve, Jóban rosszban, Valami Amerika és a S.E.R.E.G.

TV2 Takács Zalán Tóth Zsiga Nórával és Nagy Rebekával a Jóban Rosszban forgatásán 2016-ban.

A fikciós sorozatot a Meztelen igazság című dokumentumfilm egészíti ki, amely archív felvételekkel és a korszak szereplőinek vallomásaival mutatja be az iparág történetét.

A csatorna egy másik új műsor indulását is bejelentette, Sváby András műsorvezetésével.

