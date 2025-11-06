a legjobb ajánlatrtlsváby andrás
A Kincsvadászokhoz hasonló showműsor indul az RTL-en

Katona László / RTL
admin Csontos Kata
2025. 11. 06. 12:16
Katona László / RTL
Sváby András lesz a műsorvezetője.

A műtárgyak kereskedésével foglalkozó Kincsvadászok a TV2 egyik legsikeresebb műsora lett az utóbbi években. Népszerűségére az RTL úgy reagált, hogy bejelentették: hasonló műsort indítanak jövőre.

A Big Picture konferencián jelentették be, milyen műsorokkal készülnek 2026-ra: új évaddal tér vissza az Álarcos énekes, Az Árulók, a Cápák között, A renitens és A mi kis falunk, valamint új formátumként érkezik az Éttermek csatája gasztroshow és A legjobb ajánlat című felfedező showműsor. Utóbbi műsorvezetője Sváby András lesz.

A legjobb ajánlatban kincset érő régiségek mellett pályakezdő képző- és iparművészek alkotásainak keresnek mecénásokat és új tulajdonosokat – olvasható az RTL csütörtöki közleményében.

