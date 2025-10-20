Szabó Zsófi Orbán Viktoros pulóverben üzeni: Tudom, hogy a jó oldalon állok

Szabó Zsófi a nyáron tagja lett a gazdasági témájú DPK-nak, nagykövetként csatlakozott a Női DPK-hoz, majd a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján ő volt Rákay Philip műsorvezetőtársa szeptemberben, amiért többen is kritikát fogalmaztak meg vele szemben. Az esemény után csaknem kétezren az Instagramon is kikövették.

A műsorvezető nemrég a közösségi oldalán reagált a neki címzett kritikákra egy fotóval, melyen egy Orbán Viktoros pulóvert visel.

Nem számít, hányan támadtak az elmúlt hetekben azért, amiért kiálltam a jobboldali értékrendem mellett, mert tudom, hogy a jó oldalon állok. Továbbra is büszke vagyok arra, hogy ehhez a közösséghez tartozhatok, ezért ott leszek a Békemeneten. Csatlakozzatok hozzám ti is, legyünk ott minél többen!

– zárta sorait Szabó, akinek posztját Orbán Viktor is megosztotta, azt üzente neki: