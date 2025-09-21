A DPK-s hétvége mérlege: csaknem 2000-en kikövették Szabó Zsófit az Instagramon

Megtartották szombaton az első Digitális Polgári Körök arénagyűlését, amin számos celeb képviseltette magát: színpadon beszélt Rubint Réka, az ő fia, ifjabb Schobert Norbert, de Kulcsár Edina is a család és az anyaság fontosságáról témázott.

A délután egyik házigazdája, színpadi műsorvezetője Szabó Zsófi volt Rákay Philip oldalán. Szabó egyre többet beszélt politikáról, mióta kiderült, DPK-tag lett. Elmondta például, hogy nem agitálta senki a belépésre, magától jutott erre a döntésre, hiszen „nem csak politikusoknak lehetnek országépítő gondolatai”.

Szabó 401 ezer követőt számlál az Instagramon, de volt ez 405 ezer is a hónap elején. Szeptember 9-10. között látványosan elveszített 1000 követőt az Instagramon, nem kizárt, hogy azért, mert aznap derült ki, hogy DPK-s műsorvezető lesz.

Ahogy megnéztük vasárnap reggel, a szombati napon még tovább folytatódott a zuhanás: a hétvége első napján 800 felhasználót, ma reggelre 1100-nál többet veszített.

Ez az érték persze magában foglalja azt is, hogy a Szabó Zsófi munkásságával újonnan megismerkedők közül biztosan be is követték valamennyien.

A Facebookján (amit kétségtelenül nem használ olyan aktívan a rajongóival való kapcsolattartásra, mint az Instagramot) nem ilyen drámai a helyzet: ott mindössze 200-nál több embert veszített szombaton.

Így lett a legfontosabb DPK-s celeb A politikától magát mindig gondosan távol tartó Szabó Zsófi (amellett persze, hogy már Rogán Antal a 2016-os lagziján is ott volt, helikopterrel érkezve) Digitális Polgári Körök-tagsága lepte talán legjobban a bulvárfogyasztókat. A TV2-n megismert, majd RTL-hez átnyargaló, s onnan újra anyacsatornájához visszatérő színész-műsorvezető leginkább Istenbe vetett hitéről szokott posztolgatni a közösségi oldalain, politikai kérdésekben sohasem szólalt meg.

Belépését úgy magyarázta: „Szandra politikus, de nem kell politikusnak állni ahhoz, hogy kiállj az értékeid mellett. Azt gondolom, hogy az én szerepem ebben az, hogy van egy kisebb gyűlöletkeltő közösség, és mi szeretnénk építeni egy hangosabb, közösségépítő, jó gondolatokkal rendelkező közösséget."

Orbán Viktor ugyanakkor ennél nagyobb szerepet is szánt Szabónak: Kötcsén már együtt szelfiztek, a szombaton rendezett első DPK-s rendezvénynek pedig Szabó Zsófi volt az egyik színpadi műsorvezetője.

