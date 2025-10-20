sallai nóra
Sallai Nóra a kisfia elvesztéséről: Lelkileg soha nem tudom feldolgozni a történteket

admin Grósz Petra
2025. 10. 20. 20:04
Egy éve történt a tragikus autóbaleset, melyben Sallai Nóra elveszítette kisfiát, Bendét: egy másik sofőr letarolta őket az útról Alsónémediben. A színésznőt a karambol után válságos állapotban szállították kórházba, sürgősen vérre volt szüksége, kisfiát viszont nem tudták megmenteni, nem sokkal a baleset után elhunyt. A Jóban Rosszban egykori Mónika nővérének sokáig kritikus volt az állapota, orvosai egy ideig mesterséges kómában tartották, csak hetekkel a tragédia után került le a lélegeztetőgépről, majd végeláthatatlan kezelésekkel folytatódott a gyógyulása. Kisfia haláláról a rehabilitációja közben értesült a férjétől és az édesanyjától.

A Blikk vette észre, hogy Sallai Nóra nemrég a Tények Plusz stábjának nyilatkozott írásban arról, hogy van most. Mint mondja, semmire sem emlékszik a tragédia napjából, a kórházban tért magához. Nagyon sok segítséget kap, és fizikailag jobban van, de úgy érzi, sosem fogja tudni feldolgozni a történteket.

Javulgatok. Fizikálisan gyógytornázom, napi 4 kilométert sétálgatok súlyzókkal a lábamon a Duna partján. Ez egyben kikapcsolódás, megnyugvás, túlélés számomra. Lelkileg soha nem tudom feldolgozni a történteket. Nagyon sok erőt kapok a családomtól és a barátaimtól

– nyilatkozta Sallai, aki bár idővel szeretne majd visszatérni a színészkedéshez, egyelőre úgy érzi, időre van szüksége.

Most még hagyok magamnak időt, mert minden napom nagyon nehéz, küzdök a gondolataimmal és az idővel. Szeretnék visszatérni az életbe, de ez még idő

– tette hozzá.

