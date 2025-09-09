dpkszabó zsófiorbán viktorhavas henrik
Havas Henrik: Viktor! A Szabó Zsófiával fémjelzett Digitális Polgári Körök szart se érnek

Farkas Norbert / 24.hu
admin Besenyei Balázs
2025. 09. 09. 18:33
Farkas Norbert / 24.hu

Felnyitom Orbán Viktor szemét címmel jegyzetet közölt a közösségi oldalán Havas Henrik, nem sokkal azután, hogy Takács Péter államtitkárról kemény hangú bejegyzést osztott meg a minap.

Ezzel is kezdi új posztját az újságíró: állítása szerint egy nap leforgása alatt 100 ezren elolvasták az írását, kétezernél több lájkot kapott, legalább kétszázan hozzászóltak, s majd ugyanennyien megosztották azt.

Viktor! Ez sok mindent jelez. A napi politikán túlmenően azt, hogy az idióta bűvészkedés a Harcosok Klubjával, vagy mondjuk a legújabban Rákay Fülöppel meg a Szabó Zsófiával fémjelzett Digitális Polgári Körök szart se érnek. Minden, ami a Fidesz körüli médiát, mondjuk a Magyar Nemzetet vagy a Mandinert illeti, az egy merő katasztrófa.

Havas hozzáteszi, nem akart Takáccsal foglalkozni, de az államtitkár interjúja miatt meggondolta magát.

„A Fidesz kommunikációja úgy, ahogy van, pusztulat. Tessék még egyszer elolvasni a számokat!” – zárja sorait.

Kapcsolódó
Havas Henrik: Takács államtitkár hülyét csinált magából
A tévés az egészségügyi államtitkár helyett kért elnézést a gyerekeitől.

