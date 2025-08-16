molnár áronbyealexmargaret islandner
Molnár Áron ByeAlexék lefújt állami fellépéséről: „Magyar zenészek, szolidaritásképpen bojkottáljátok a NER rendezvényeit!”

Marjai János
Besenyei Balázs
2025. 08. 16. 09:55
Marjai János

Lemondták a Margaret Island és ByeAlex koncertjét az augusztus 20-i állami ünnepségre, írtuk meg két nappal ezelőtt. Mindkét zenekar ott van Deutsch Tamás szerdai X-bejegyzésében, ahol olyan előadókat sorolt fel, akik szerinte teljes karrierjük során azt üzenték eddig, hogy „mocskos Fidesz”.

A két zenekart kiadó Gold Record szerint megrendelői szerződésük volt ezekre a fellépésekre, és feléjük a megrendelő jelezte a döntést a lemondásról. Mivel indoklást nem kaptak, a kiadó a lemondást üzleti döntésként értelmezte. Azt is hozzátette a Gold Record, hogy a lemondás kártérítési részét teljesítették feléjük a szervezők, de titoktartási záradékra hivatkozva ennél többet nem kívántak elárulni. Ezzel szemben ByeAlex menedzsmentje a Telexnek arról írt, hogy ígéretet ugyan kaptak kötbérre, de az még nem érkezett meg hozzájuk.

Molnár Áron közösségi oldalán reagált a hírekre:

Magyar zenészek! Bizony jó lehetőség ez arra, hogy szolidaritásképpen bojkottáljátok a NER rendezvényeit, és ezt kommunikáljátok is. Miért csak ti lehettek arrébb rakva? A NER-t is lehet negligálni.

Molnár úgy folytatja:

Minél tovább vártok, vagy hallgattok, annál legitimebb lesz a hatalom ezen fegyvere. Minél többen megszólaltok, annál több léket kap a NER hajója.

A színész a napokban a Belügyminisztérium kommunikációját figurázta ki:

