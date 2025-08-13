molnár ároneesztbelügyminisztérium
Molnár Áron kifigurázta a Belügyminisztérium kijelentését, miszerint az EESZT nem állt le, csak elérhetetlenné vált

2025. 08. 13. 12:59
Molnár Áron szerdán új videót tett közzé a közösségi oldalain, amivel ezúttal a hétvégi EESZT-leállásra reagált.

Pár napja, amikor leállt az EESZT és nem lehetett kiváltani a gyógyszereket, a Belügyminisztérium ahelyett, hogy bocsánatot kért volna, ezt mondta: az EESZT nem állt le, csak elérhetetlenné vált

– vázolta fel a történteket a színész, majd úgy folytatta, mivel Örkény István országa vagyunk és az abszurd nem áll messze a jelenlegi rendszertől, ő is hozott pár hasonló példát. Ezek közül most csak párat emelünk ki, akit az összes érdekel, az tekintse meg az alábbi videót.

  • A kórházakban nem a kaja gusztustalan, hanem te vagy finnyás.
  • Nem a várólista hosszú, te vagy türelmetlen.
  • Nem az ingatlanok drágák, te vagy szegény.

 

