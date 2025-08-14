Lemondták a Margaret Island és ByeAlex koncertjét az augusztus 20-i állami ünnepségre

Bár július végén Szente Vajk, az augusztus 19-20-i Road Movie Live nagykövete még arról beszélt, hogy Margaret Island és a ByeAlex és a Slepp is ott lesz az eseményen, az előadók már nem szerepelnek az MTI által kedden kiküldött fellépőlistán, szúrta ki a Telex.

A cikkben emlékeztetnek, minden fesztivál vagy rendezvény dönthet úgy, hogy változtat a programján az előzetesen meghirdetett programhoz képest, de a két lemondott előadó az elmúlt időszakban ha nem is közvetlenül, de közvetett módon azért fogalmazott meg olyan véleményt, amiért inkább nem szerepeltetik őket állami rendezvényen.

Erre utal az is, hogy mindkét zenekar ott van Deutsch Tamás szerdai X-bejegyzésében, ahol olyan előadókat sorolt fel, akik szerinte teljes karrierjük során azt üzenték eddig, hogy „mocskos Fidesz”.

Az állami ünnepség mögött álló Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) a Telex megkeresésére konkrétumokat nem árult el a döntés hátteréről, de a válaszban a egyértelműen a rendezvény politikamentességét hangsúlyozták.

Minden évben szem előtt tartjuk az államalapítás ünnepén a műsorok politikamentességét, amely minimumelvárásként fogalmazódik meg minden fellépővel szemben, melyet a fellépők a szerződésükben vállalnak is. Ez a kritérium prioritást élvez, a szervezők a fellépők körének és a műsor összeállításának során – szerződéses feltételekkel is biztosítva – is arra törekszenek, hogy ez az elvárás érvényre jusson, így is biztosítva a napi politika szempontjain felülemelkedő, méltó ünneplés körülményeit

– írta az NRÜ.

A két zenekart kiadó Gold Record szerint megrendelői szerződésük volt ezekre a fellépésekre, és feléjük a megrendelő jelezte a döntést a lemondásról. Mivel indoklást nem kaptak, a kiadó a lemondást üzleti döntésként értelmezte. Azt is hozzátette a Gold Record, hogy a lemondás kártérítési részét teljesítették feléjük a szervezők, de titoktartási záradékra hivatkozva ennél többet nem kívántak elárulni. Ezzel szemben ByeAlex menedzsmentje a Telexnek arról írt, hogy ígéretet ugyan kaptak kötbérre, de az még nem érkezett meg hozzájuk.