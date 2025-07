„Sokan nem is gondolnák, hogy én nagyon szeretem a kvantumfizikát” – Gáspár Laci első tetoválásairól mesélt

Eddig egyetlen tetoválása sem volt Gáspár Lacinak, nemrég viszont elkészült élete első, teljes jobb kart beborító mintája. Erről a héten mesélt először a Reggeliben, ahová a tetoválóművész Ódor Benjáminnal érkezett.

Gáspár a műsorban elmondta, sokat gondolkodott a tetováláson, de idáig nem tudta magát rávenni. Igazából mindig vágyott rá, és amikor megtalálta a neki legjobban tetsző stílust, felkereste Ódort egy konzultációra.

– magyarázta az énekes, miközben tetkóit mutogatta.

Sokan nem is gondolnák, hogy én nagyon szeretem a kvantumfizikát. Engem foglalkoztatnak a párhuzamos dimenziók, a Schrödinger macskájától kezdve, a szuperpozíció… És ez mind itt megjelenik. Macskát nem akartam, de például ez a doboz itt a Schrödinger macskája

– mondta, a szuperpozíció definíciójába azonban kicsit belezavarodott.

A szuperpozíciónak is az a lényege, hogy egyszerre egy dolog lehet két helyen is. Vagyis egy dolog… vagy hogy van, várjál… egyszerre egy dologra lehet két igazság is, vagy valami ilyesmi, mindegy.