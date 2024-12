2024 a műsorvezetők éve volt a tévében: a csatornaváltó Szabó Zsófi és Ördög Nóra szerepelt a legtöbbet az idén

Tavalyi összefoglalónkban azt írtuk, 2023-ban úgy érezhettük, a csapból is Curtis folyt. Múlt év végén a rapper azt mondta, bízik benne, hogy 2024-ben is kap majd feladatokat az RTL-től, ez azonban nem történt meg, szinte alig láthattuk őt a képernyőn az idei évben (Az álommelóban azért felbukkant egy epizódszerepre, illetve a Sztárban sztár All Starsban egy duettre).

Tavasszal Curtis úgy nyilatkozott, úgy érzi, az RTL már nem számol vele, ellenben a TV2 több műsorába is hívták (például a Dancing with the Starsba), és sokáig úgy tűnt, visszaigazol a csatornához.

Úgy volt egyébként, hogy átmegyek, most már elmondhatom, de nem tudtunk megegyezni, illetve olyan műsorokat tudtak volna adni, amelyekben nem éreztem volna jól magam

– árulta el, hozzátéve: az idén újrainduló Megasztáron elgondolkodott, de aztán „valaki megfúrta”.

A sikeresen átigazolók

Bár Curtisnek nem jött be az átigazolás, mások csatornaváltása ennél sikeresebbnek bizonyult, és új munkahelyükön számos lehetőséggel éltek.

Először februárban röppent fel a hír, miszerint Szabó Zsófi hosszú évek után visszatér a TV2-höz, miután előző év végén kiderült, hogy távozik az RTL-es Reggeli stábjából. Pár nappal később megérkezett a hivatalos bejelentés, hogy Szabó a konkurens csatorna reggeli műsora, a Mokka állandó műsorvezetője és a TV2 új, nőknek szóló csatornájának arca lesz.

Eltelt tizenöt év, a TV2 az anyacsatornám. Van az az érzés, amikor az ember világot szeretne látni, kalandokat átélni, de amikor hazaérsz, akkor rájössz, hogy mindenhol jó, de legjobb otthon

– mondta el egy akkori sajtótájékoztatón.

A csatorna szívesen foglalkoztatta a színésznőből műsorvezetővé avanzsáló Szabót:

Ördög Nóra és Kárpáti Rebeka után ő lett az Újratervezés női házigazdája Stohl András mellett,

és után ő lett az Újratervezés női házigazdája mellett, egy epizód erejéig megforgatta a Szerencsekereket (és közben négyszer átöltözött),

szerepelt a csatorna új beszélgetős műsorában, a TV2 Titkok Ramónávalban, ahol Lékai-Kiss Ramónával jól megbeszélték, mennyire jó a TV2-nél dolgozni,

jól megbeszélték, mennyire jó a TV2-nél dolgozni, az év végén a Dancing with the Starsban táncolt, először Andrei Mangra, majd miután ő nem tudta folytatni a versenyt, Suti András partnereként.

Majka a TV2-től ment át az RTL-hez. Szabó Zsófihoz hasonlóan ő is másfél évtized után tért vissza az anyacsatornájához, ahol először feltűnt huszonkét évvel korábban, az első ValóVilágban (meg is jelent a valóságshow idei évadában, hogy „genyóskodjon” a villalakókkal).

Alkotó emberként mindig új impulzusokra van szükségem, és most az RTL-nél látok garanciát arra, hogy olyan műsorokban szerepeljek, ahol a néző is jól szórakozik, és én is jól érzem magam

– írta közösségi oldalán a rapper a bejelentést követően.

Hamarosan állandó munkatársa és jó barátja, Pápai Joci is követte őt az RTL-hez, ahol első közös munkájuk a Kalandra fal! vezetése volt, illetve mindketten szerepet kaptak az X-Faktorban is: Majka mentorként, Pápai a tehetségkutató egyik házigazdájaként. Itt egyébként Tóth Andi is csatlakozott hozzájuk, aki korábban szintén TV2-s arc volt.

A nyár folyamán jelentették be a Sztárbox 2024-es mezőnyét, amelyben Pápai Joci is helyet kapott, ám pár hétnyi felkészülés után vállsérülése miatt kénytelen volt visszalépni a bokszműsortól.

A multitalentum műsorvezetők

Számok tekintetében magasan a műsorvezetők azok, akik a legtöbb tévéműsorban feltűntek 2024-ben, tekintettel arra, hogy ők műsorvezetőként, szereplőként vagy zsűritagként is megállják a helyüket.

A rekorder az idén Ördög Nóra lett, ő hét műsorban szerepelt.

Az Ázsia Expressz, a Séfek séfe, a Next Top Model Hungary és a Megasztár házigazdájaként láthattuk, a Dancing with the Starsban zsűrizett, játszott a Zsákbamacskában, decemberben pedig Az 1% Klub – Mennyire okos Magyarország? sztárvendége volt. A TV2 Titkok Ramónával című műsorba vendégként érkezett, és elmondta, sokáig szeretne még tévézni, ám mivel podkasztos formátumról beszélünk, amit a TV2 Klub a késő esti sávban sugároz, ezt nem tekintettük hagyományos értelemben vett tévéműsornak.

Ördög Nórát Till Attila követi a sorban öt műsorral. Műsorvezetőként a Kincsvadászokat, a Sztárban sztár All Starst és a Megasztárt jegyzi, versenyzőként az Ázsia Expresszben bizonyított Stohl András oldalán, és Az 1% Klubban is benne volt mint sztárvendég. És ő is beszélgetett Lékai-Kiss Ramónával a podkasztban.

Ha már Lékai-Kiss: ő is öt műsorban vállalt szerepet (TV2 Titkok Ramónával, Dancing with the Stars, Sztárban sztár All Stars, Hazatalálsz és a Password – A jelszó szilveszterkor debütál).

Négy műsort tudhatott magának az évben:

Sebestyén Balázs (Kalandra fal!, Nyerő Páros, Álarcos Énekes és Kabát FC),

(Kalandra fal!, Nyerő Páros, Álarcos Énekes és Kabát FC), Istenes Bence (Kalandra fal! Fort Boyard – Az erőd, Hell Boxing Kings és Álarcos Énekes),

(Kalandra fal! Fort Boyard – Az erőd, Hell Boxing Kings és Álarcos Énekes), Stohl András (Dancing with the Stars, Újratervezés, Sztárban sztár All Stars és Ázsia Expressz),

Kasza Tibi (Szerencsekerék, Kísértés, Az 1% Klub és Sztárban sztár All Stars).

Három-három tévéműsort zsebelt be az idén Kabát Péter (Nyerő Páros, Kabát FC, Kalandra fal!) és Puskás-Dallos Peti (ValóVilág 12 és Álarcos Énekes, Sztárban sztár All Stars ), valamint Gundel Takács Gábor (Az ugrás, Géniusz és Nyerő Páros).

A megunhatatlan (?) celebdinasztiák

Ebbe a kategóriába azokat a famíliákat soroltuk, amelyben szülők és gyerekeik egyaránt celebek, mivel a fiatalabb generáció tagjai az évek során híres őseik révén szintén előtérbe kerültek. Hazánkban a két legfoglalkoztatottabb celebcsalád minden kétséget kizáróan Schobert Norberté és Gáspár Győzőé.

Schobert Norbi és Rubint Réka az idén leginkább közösségi oldalaikon voltak aktívak, számos nyaralós és/vagy edzős poszttal örvendeztették meg követőiket. Ezen kívül együtt szerepeltek a Kalandra fal!-ban és a Palik László nevével fémjelzett Legyen Ön is milliomos!-ban, amivel kapcsolatban a családfő azt mondta, felesége először nem akarta vállalni a műsort, neki meg „a fél agya már nem működik.”

Másfél aggyal elmegyünk, de egész jól sikerült

– jelentette ki utóbb a szereplésükről a fitneszedző. Mint az adásból kiderült, 250 ezret nyertek, miután egy kérdésre nem tudták a választ, ezért telefonos segítséghez folyamodtak, ám rövidnek bizonyult a rendelkezésükre álló harminc másodpercnyi időtartam.

Rubint Réka szólóban az Útközben elmeséledben beszélgetett Sváby Andrással, miközben meglátogatták élete fontos helyszíneit. Itt egyebek mellett arról is beszélt, nem biztos abban, hogy párja – akivel ősszel ismét megújították egymásnak tett fogadalmukat – mindig hűséges volt hozzá.

A reflektorfény a tavalyihoz hasonlóan ebben az évben is inkább a házaspár két idősebb gyerekére, Schóbert Larára és ifjabb Schobert Norbertre vetült. Utóbbi az idén énekesi babérokra tört, tehetségét a Megasztárban mutatta meg a közönségnek. A válogatón megosztotta a zsűrit, de végül három igennel továbbengedték a következő fordulóba. Az élő show kapujában ért véget számára a verseny.

Tévés szereplésén túl ifj. Schoberttel azért foglalkoztunk sokat az idén, mert területvédelmi tartalékosként belépett a Magyar Honvédségbe.

Apa viccelődött ezzel régebben, hogy vissza kellene állítani a sorkatonaságot, de a szüleim például nem buzdítottak, hogy menjek katonának. Féltenek most is, de már betöltöttem a 18-at, dönthetek önállóan bármiről

– nyilatkozta ezzel kapcsolatban a 24.hu-nak.

Kiképzéséről később folyamatosan beszámolt Instagram-oldalán és a TV2 műsoraiban is. Még Orbán Viktor is posztolt vele közös képet, az árvízi védekezés idején. A katonai esküt októberben tette le.

Schóbert Lara már tavaly, öccse győzelme után bejelentkezett a Sztárbox új évadára, így nem okozott nagy meglepetést, mikor kiderült, hogy az idei évadban, női pehelysúlyban ő is megméretteti magát. Az elődöntőben Pap Dorci volt az ellenfele, a döntőben pedig Lola – mindkettőjüket legyőzte, így ő lett a súlycsoport bajnoka, családja nagy büszkeségére.

Már a felkészülési időszakban több interjúban beszélt arról, mennyire szeretne kitörni szülei árnyékából, és saját jogán elismert lenni.

Szeretném, ha az emberek megismernének, kivívnám az elismerésüket, ezért is érzem fontos feladataim egyikének, hogy önállóan is letegyek valamit az asztalra. (…) Szeretném felépíteni a saját imázsomat, hogy végre ne a szüleim, hanem a személyem keltse fel az emberek érdeklődését

– mondta el májusban, néhány héttel később pedig úgy fogalmazott, szeretné bebizonyítani, hogy „nem anyuci vagy apuci vette meg” neki a győzelmet. Első bokszgálás szereplése után azt nyilatkozta, úgy érzi, az emberek elkezdték őt látni, „és nem csak Schobert Norbi lányaként” emlegetik már.

Hasonló tapasztalatokról számolt be ifjabb Schobert Norbert is a Mokkában:

Nyilván nem teljesen a saját erőmből tartok ott, ahol, mert nagyon nagy támogatást kapunk a szüleinktől, de hát itt van előttünk az élet, és ez pont azért van, hogy valami olyasmit el tudjak majd érni, amire azt mondhatom, hogy ezt magamtól értem el.

Ami Gáspárékat illeti, az ő legnagyobb dobásuk az volt, hogy a Győzike Show után tizennégy évvel újra reality készült róluk, ezúttal a TV2-n. A tízrészes Gáspárék azzal a felütéssel kezdődött, hogy a szülők Nógrád vármegyéből felköltöztek Budapestre, ahol a showman koporsóbizniszbe kezdett.

A házaspár tagjai külön-külön a TV2 Titkok Ramónával vendégei is voltak: Győző a családi konfliktusokról, Bea asszony pedig méheltávolító műtétjéről beszélt.

Lányaik, Gáspár Evelin és Virág 2024-ben szinte nem is celebkedtek: bár a Gáspárékban megmutatták magukat, szerepük jóval kisebb volt, mint, amikor anno az RTL Klubon futott a reality. Úgy tudni, mindketten civil munkát vállaltak, Gáspár Evelin például Járóka Lívia fideszes EP-képviselő asszisztense lett Brüsszelben.

Schoberték tehát összesen öt, Gáspárék pedig mindössze két produkcióban tűntek fel az idén, ha a reggeli beszélgetős és az esti magazinműsorokat nem számoljuk. Ezzel mindkét család elmaradt múlt évi eredményeitől – Schoberték akkor hat, Gáspárék mindent egybevéve tíz műsorban szerepeltek.

Futottak még

Cikkünk összeállításakor több olyan sztár neve is felmerült még, akik a fenti kategóriák egyikébe sem illenek bele, mégis úgy éreztük, visszatérő vendégek voltak a tévénézők nappalijában.

Érdemes megemlíteni Tóth Gabit, aki leginkább magánélete révén állandó szereplője a bulvárnak. Ő volt a már sokat emlegetett TV2 Titkok Ramónával legelső vendége, és sírva mesélt Krausz Gáborral való válásáról. Ősszel két nagyszabású showműsorban is versenyzett: a Sztárban sztár All Starsban és a Dancing with the Starsban is ötödik helyen végzett.

Utóbbiban ráadásul Papp Máté Bencével táncoltak együtt, akivel a való életben is egy párt alkotnak – a zsűri alaposan meg is nehezítette a dolgukat. A szerelmesek a Legyen Ön is milliomos!-ban is együtt játszottak. A tizenkettedik kérdésig meneteltek, azt látva azonban inkább úgy döntöttek, megállnak, így ötmillió forinttal térhettek haza.

Az énekesnő tévés szerepléseinek száma tehát négy volt, amivel némileg kiemelkedik a mezőnyből. Három műsorban már többen tűntek fel, köztük Dér Heni (Sztárbox, Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban, Álarcos Énekes), Megyeri Csilla (ValóVilág 12, Kalandra fal!, Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban), Varga Viktor (Sztárbox, Szerencsekerék, Fort Boyard – Az erőd) vagy Németh Kristóf (Sztárbox, Fort Boyard – Az erőd, Nyerő Páros – Barátok közt különkiadás).