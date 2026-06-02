bada jánoselbocsátáslázár jánosmáv szolgáltató központ
Belföld

Azonnali hatállyal menesztették a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. vezérigazgatóját

admin Ürmös Dániel
2026. 06. 02. 13:08
A korábban a Promenád24 nevű revolvermédia tulajdonosaként és ügyvezetőjeként is ismert Bada János jó viszonyt ápolt Lázárral.

Azonnali hatállyal elbocsátották Bada Jánost, a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. vezérigazgatóját – írta a 444.

A tárca minden állami cége rajta keresztül intézte a beszerzést

Bada 2023 óta a sokáig Lázár János minisztériuma alá tartozó MÁV Szolgáltató Központ Zrt. vezérigazgatójaként tevékenykedett, ám a fideszes politikushoz régi ismeretség fűzi. Gimnáziumi évfolyamtársak voltak, Lázár hódmezővásárhelyi polgármestersége idején pedig közösen tulajdonolták a Zafír Média Kft.-t, de Bada később a Lázárhoz köthető batidai vadászkastélyt működtető cégben is benne volt.

Lázár nem sokkal Bada János MÁV-hoz való érkezése után előírta, hogy a tárca alá tartozó állami cégeknek a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-n keresztül kell intézniük az eszközbeszerzést.

Korábban a Promenád24 tulajdonos-ügyvezetője is volt

A most elbocsátott vezérigazgató korábban a Lázárhoz köthető Promenád24 című helyi lap tulajdonosa és ügyvezetője is volt. Az újság akkor került országos reflektorfénybe, amikor Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány 2025 szeptemberében öngyilkos lett, miután a lap néhány nappal korábban lejárató cikket jelentett meg róla. A lap az eset után azt írta: „A Promenad24 megrendülten értesült a rendőr alezredes haláláról. Őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt családjának, kollégáinak, barátainak”.

A revolvermédiaként működő Promenád24 korábban Navracsics Tibor területfejlesztési minisztert is betámadta, miután együttműködést ígért Márki-Zay Péternek, aki közismerten Lázár legfőbb politikai ellenfele Hódmezővásárhelyen. A lejárató cikk hirdetésére egy hét alatt közel 2,2–2,5 millió forintot költött a lap.

A személyi döntéssel kapcsolatban kerestük a MÁV-csoportot, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Belehalt súlyos sérüléseibe a motorbalesetet szenvedett válogatott védő
Ájultra harapdált egy kiszökött kutya egy postást a III. kerületben
Nagy fröccskvíz, nemcsak a nagyfröccsről
Denevérek, hamvak, összeesküvések – Kvíz a rock- és poptörténelem legbizarrabb legendáiról
Magyar Péter Berlinben: Kész vagyok az ukrán elnökkel találkozni jövő hét elején valamikor
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik