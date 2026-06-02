Betépve ugrált a háztetőkön, aztán jöhetett az eresz

Betépve ugrált a háztetőkön egy férfi Érdnél. Az Érdi Járási Ügyészség minősített rongálás bűntette és más bűncselekmények miatt állítja bíróság elé a több házat is megrongáló férfit.

Hajnal László Péter, a Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője a lapunknak küldött közleményében azt írta, hogy a férfi 2024 áprilisában kábítószert fogyasztott. A bódult állapotban lévő férfi beugrott egy ikerház udvarába, ahol a térelválasztó elem megrongálása után felmászott a ház tetejére, és több tetőcserepet is megrongált.

A betépett férfi ezt követően a tetőről átugrott a garázs előtt lévő napvitorlára. Ez azonban elszakadt, és az azt tartó betonoszlop kimozdult a helyéről. A férfi a napvitorlán lecsúszva távozott az ingatlanról, ahol több mint 200 ezer forintos rongálást okozott.

Alighanem jól érezte magát a tetőn, mert alig egy órával később egy másik ház tetejére is felmászott. Ott megbontotta a tetőszerkezetet, megrongálta az ereszcsatornát, és két tetőtéri ablakot is betört. A férfi a megbontott tetőcserepet áthajította a szomszédos ingatlan tetejére, amellyel azon is több tízezres kárt okozott.

A bedrogozott férfi a megbontott tetőszerkezeten keresztül bejutott az ingatlan padlásterébe, ahol végül elkapták a kiérkező zsaruk. Az ügyészség többrendbeli rongálás bűntette és vétsége, valamint kábítószer-birtoklás vétsége miatt állítja bíróság elé az elkövetőt.