Schobert Lara a Sztárboxról: Szeretném bebizonyítani, hogy igenis magam csináltam ezt az egészet végig, nem anyuci vagy apuci vette meg

Az RTL szerda délelőtt jelentette be, kik lesznek az idei Sztárbox női indulói, akik két kategóriában, pehely- és könnyűsúly kategóriában versenyeznek majd. Előbbiek közt lesz Schobert Lara is, akinek tavaly az öccse, ifj. Schobert Norbert is ringbe szállt.

Azért szeretném megcsinálni, hogy bebizonyítsam az embereknek, hogy igenis magam által csináltam ezt az egészet végig, és nem anyuci vagy apuci vette meg, mert sajnos sokan gondolják ezt rólam, pedig nagyon nem így van. Szóval bizonyítani szeretnék. Első sorban önmagamnak, de nyilván az embereknek is szeretném megmutatni hogy képes vagyok rá

– mondta a Fókusz stábjának a húszéves edző, aki tegnap a közösségi oldalán is kifejtette a versennyel kapcsolatos gondolatait.