Két évre próbára bocsátotta a bíróság azt a 18 éves zalaegerszegi fiatalt, aki korábban az Iszlám Államnak tett hűségesküt. Az ítéletben a 18 éves fiú internethasználatát is korlátozták, továbbá pártfogó felügyeletét is elrendelte részére a bíróság – írta az MTI.

Videóhívásban tett hűségesküt a kalifának

A zalai fiú 12 éves korában online ismerkedett meg egy pakisztáni férfival, aki az Iszlám Állam terrorszervezet egyik dzsihádista egységének (ISKP) propagandáját terjesztette – tájékoztatott róla kedden Vándor Virág, a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivője.

A fiú két évvel később, videóhívás keretében, hűségesküt tett az Iszlám Állam kalifájának, ezzel a terrorszervezet közösségének tagjává vált – tette hozzá.

A vádlott propagandavideót is készített az ISKP korábban közzétett képanyagaiból, az abban felhangzó buzdító, vallási-harci éneket magyar felirattal látta el. Ezt pakisztáni ismerősének is elküldte, aki több internetes felületen is megosztotta a videót.

A fiatal 15 évesen az egyik közösségimédia-felületén létrehozott egy bárki által hozzáférhető szervert, amely segítségével az iszlám vallást népszerűsítette. Pár nappal később egy chatszobában vallási-harci énekeket osztott meg, később pedig az Iszlám Állam egyik propagandakiadványának szó szerinti fordítását is feltöltötte a szerverre.

Csak munkával és oktatással összefüggésben használhat közösségi médiát

A Zalaegerszegi Törvényszék a hétfőn megtartott előkészítő ülésen folytatólagosan elkövetett háborús uszítás bűntettében bűnösnek találta a 18 éves vádlottat. A fiatal fiú beismerte a történteket, és a tárgyaláshoz való jogáról lemondott.

A bíróság jogerős ítélete a fiatal digitáliseszköz-használatát is szabályozza: oktatás vagy munkavállalás kivételével tartózkodnia kell a közösségimédia-felületek és az internetalapú csevegőalkalmazások használatától, valamint az internetes iszlamista tartalmak megtekintésétől.