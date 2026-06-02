A szuperszámítógép már tudja, ki nyeri az idei futballvébét

A komputer tízezer szimuláció alapján alakította ki a fő esélyesek körét, s az ibériai ország válogatottja 16,1 százalékkal került az aranyérem-várományosok élére.

A cég honlapjának beszámolója szerint Franciaország, Anglia és a címvédő Argentína nemzeti csapatai kaptak még 10 százaléknál magasabb esélyt a végső győzelemre a július 19-én záruló vb-n.

Who Will Win the 2026 FIFA World Cup? Forty-eight teams will battle it out for glory in North America, but who will win the tournament? We asked the Opta supercomputer for its predictions before the tournament kicks off on 11 June. pic.twitter.com/nPyiTqnKpT — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 1, 2026

A jelenlegi előrejelzés szerint az ötödik helyen Portugália zárhat, őket Brazília, Németország és Hollandia követi, ezek a csapatok alkothatják a negyeddöntő mezőnyét.

A legjobb afrikai együttesként Marokkó a 12., a legjobb ázsiaiként Japán a 17. lenne.