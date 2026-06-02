A szuperszámítógép már tudja, ki nyeri az idei futballvébét

Lionel Andrés Messi Cuccittini of Argentina celebrates during an award ceremony of FIFA World Cup at Lusail Stadium in Al Daayen, Qatar on December 18, 2022.
Négy éve Argentína örülhetett a végén
2026. 06. 02. 12:29
Az Opta sportelemző és adatgyűjtő világcég szuperszámítógépének előrejelzése szerint Spanyolország az első számú favorit a jövő csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokság megnyerésére.

A komputer tízezer szimuláció alapján alakította ki a fő esélyesek körét, s az ibériai ország válogatottja 16,1 százalékkal került az aranyérem-várományosok élére.

A cég honlapjának beszámolója szerint Franciaország, Anglia és a címvédő Argentína nemzeti csapatai kaptak még 10 százaléknál magasabb esélyt a végső győzelemre a július 19-én záruló vb-n.

A jelenlegi előrejelzés szerint az ötödik helyen Portugália zárhat, őket Brazília, Németország és Hollandia követi, ezek a csapatok alkothatják a negyeddöntő mezőnyét.

A legjobb afrikai együttesként Marokkó a 12., a legjobb ázsiaiként Japán a 17. lenne.

