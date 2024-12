Tóth Gabi a DWTS zsűrijéről: Sok nehéz helyzetet teremtettek nekünk, amire semmi szükség nem lett volna

A Dancing with the Stars legutóbbi adásában Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence számára ért véget a verseny. Az utolsó táncukról készült felvételt Tóth Gabi a közösségi oldalán osztotta meg a minap, ami mellett a Blikk szúrta ki, hogy az énekesnő egy követője azt írta hozzászólásában: „A kedves zsűri »először« nem ment oda a végén a táncosokhoz gratulálni, esetleg elbúcsúzni a kieső pártól!…. vajon miért!!!????”

– válaszolt a kommentre az énekesnő, majd bővebben is kifejtette véleményét a történtekkel kapcsolatban.

Sajnos az elejétől kezdve nem szeretett volna minket itt látni a zsűri, és sokszor személyeskedő és nem objektív kritikát fogalmaztak meg, de ott is, már amikor találkoztunk velük, érezhető volt az ellenszenv az irányunkba… Nem értjük, de már nem is kell, mert ennyi dolgunk volt az életben velük. Sok nehéz helyzetet teremtettek nekünk, amire semmi szükség nem lett volna! De mi hittünk akkor is, amikor ők nem, és bíztunk a kedves nézőkben! Hálásak is vagyunk mindenkinek, aki támogatott bennünket! Azt hiszem, azzal, hogy oda se jöttek a végén, beigazolódott minden, amit az elmúlt hetekben mutattak felénk… de így is idáig jutottunk, amiért nagyon hálásak vagyunk