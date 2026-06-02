Tarr Zoltán: Két lépésben alakítjuk át a közmédiát

Két lépésben alakítja át a kormány a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetést is indul arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia dolga, feladata – tette közzé friss bejegyzésében Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

Tarr Zoltán azután osztott meg bejegyzést, hogy Michael McGrath-tal, az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosával egyeztetett, aki az évente esedékes jogállamisági jelentés előkészítése miatt látogatott el a minisztériumba. Tarr szerint Garth is egyetértett abban, hogy a szakemberek és a társadalom bevonására, párbeszédre van szükség a közmédia átalakításakor.

A tárgyaláson elmondtam azt is, hogy tudjuk, hogy az emberek azonnali változást akarnak a közmédia ügyében: ezen az úton el is indultunk, de ezt a változást a törvények, az Alkotmány betartásával tehetjük meg. Beszéltünk arról is, hogy a közmédia átvilágítása elindult, a jogállami keretek betartásával a kormány megalakulása után elkezdtük munkánkat. Ennek végén egy olyan közmédia jöhet létre, amely méltó Magyarországhoz, a demokráciához és az európai értékekhez is

– vázolta fel az út kezdetét a miniszter.

Tarr Zoltán emellett kiemelte, hogy nemcsak a közmédia, de a teljes magyar sajtó helyzete fontos a kormány számára, mert Magyarország szabad, független médiát érdemel, nem „háborús hergelést és hazugságokat”.

A sajtóetika szabályai szerint működő, független magyar újságírók pedig azt, hogy 16 év után végre már nem egy őket lehallgató, kémlelő, elnyomó rendszer alatt dolgoznak, hanem egy szabad országban szolgálhatják tovább a nyilvánosságot

– tette hozzá.