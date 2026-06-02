Pindroch Csabának nem tetszik, mihez adja a nevét Szoboszlai Dominik

Sokaknak felszaladt a szemöldöke Szoboszlai Dominik szettje láttán, melyben a labdarúgó a magyar válogatott edzőtáborába érkezett hétfőn, Pindroch Csaba azonban más miatt posztolt aznap a világklasszis sportolóról. A színész Facebook-bejegyzésében azt sérelmezte, hogy Szoboszlai csatlakozott a Lay’s csipszmárka reklámarcaihoz, szúrta ki az nlc.

Már éppen elfelejtettem a gyorséttermi reklámját, gondoltam, átértékeli, hogy mihez adja majd legközelebb a nevét, de most megint egy egészségesnek finoman sem mondható »csipsszel« került egy plakátra… A következő mi lesz? Energiaital?

– tette fel a kérdést Pindroch, úgy folytatva:

Tudnia kéne, hogy nagyon sok gyereknek világszerte a példaképe.

Illetve még azt is hozzátette:

A játékát nem lehet leutánozni, az zseniális, az öltözködése nem érdekel…