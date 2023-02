Rágalmazással vádolják a körözési videókat megreformáló Szökevénykerék atyját

A felperes azt állítja, valójában nem is keresték őt a hatóságok, amikor belekerült a floridai seriff egyik videójába.

A floridai Brevard megye seriffje, Wayne Ivey kifejezetten mókás rendőrnek tűnik. Pár évvel ezelőtt a Szerencsekerék című vetélkedőből inspirálódva kitalálta, hogy ezentúl Szökevénykerék néven fogja elkészíteni a körözött személyeket bemutató videókat. Azóta minden héten pörget egyet, mielőtt bemutatná a hét aktuális szökevényét.

Azonban a National Post most arról ír, hogy a műsor egyik 2021-es szereplője, David Gay nemrég beperelte rágalmazásért, mivel állítása szerint őt valójában nem is körözték, amikor felkerült a fotója a kerékre, Ivey seriff pedig kipörgette, majd elmondta, hogy mit kell róla tudni.

Gay emellett azt is állítja, hogy az őt bemutató videó után számtalan megaláztatást kellett elszenvednie, amit a mentális egészsége is megsínylett, és meg a leendő állását is elvesztette miatta – ezért a múlt héten benyújtott keresete szerint 50 ezer dollár (18 millió) kártérítésre tart igényt.

Amikor a különleges körözési videó megjelenése után új munkahelyen kezdett volna dolgozni, akkor a leendő főnöke még az első munkanapja előtt felhívta, hogy látta a Szökevénykereket, ezért inkább mégse venné fel.

A vádakra a seriffhivatal egyelőre még nem reagált érdemben.

A felperes egyébként még 2020 novemberében került bele a bíróság rendszerébe, amikor egy közelebbről meg nem nevezett bűntetőügy kapcsán három év próbaidőt kapott az ítélethozatal visszatartása miatt.

Gay 2021 januárjában próbaidő megszegése miatt őrizetbe került, miután néhány héttel korábban letartóztatták egy családon belüli testi sértés vétsége miatt. A most benyújtott dokumentumok szerint azért, mert azt hitte, hogy az édesapja bántalmazza az édesanyját, és közbeavatkozott, de ezt az ügyet végül ejtették.

Míg Gay a próbaidő megsértése miatt letartóztatásban volt a Brevard megyei börtönben, a megye seriffje, Ivey a műsorában azt mondta róla, hogy körözik. A férfi emellett a Szökevénykerék további három epizódjában szerepelt – áll a felperes ügyvédje által benyújtott keresetben –,

például az azt követő napon is, amikor a korábban kiszabott feltételekkel próbaidőre ítélték, és kiengedték az őrizetből.

A Szökevénykerék a vádak ellenére folytatódik tovább, a legutóbbi adás a múlt héten került fel a YouTube-re.