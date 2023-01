L.L. Junior a Fekete Vonat feloszlásáról: Sajnálom, hogy idáig jutott ez az ügy, mindannyian több eladott jegyben reménykedtünk

Mohamed Fatima és Beat fejenként 4-4 millió forintnyi előleget vettek fel a koncert előtt, a produkció szervezője szerint ezeket nem fedezi a nyereség-részesedés.

Idén állt össze újra a Fekete Vonat: L.L. Junior, Mohamed Fatima és Beat január 7-én koncerteztek együtt, és bár több fellépésük is lett volna, a formáció feloszlott. L.L. Junior hétfőn jelentette be, hogy nem lesz már több Fekete Vonat koncert, Mohamed Fatima pedig ma délelőtt arról számolt be, hogy új zenekart alapított, és Beattel is szeretne még együtt zenélni.

A Telex most arról ír, hogy a Fekete Vonatot pénzügyi vita robbantotta szét, noha Beat és Mohamed Fatima többmilliós előleget kaptak – fejenként durván 4-4 millió forintot, ellentétben L.L. Juniorral, aki nem kért előleget. A lap szerint ez az összeg jóval meghaladta azt, ami honoráriumként járt volna nekik.

A szerződés szerint a profit 20 százalékára voltak jogosultak, de a koncert csak minimális nyereséget hozott, a jegyek nem fogytak olyan jól, mint remélték.

Sajnos nem jött össze az a bevétel, amiről álmodtunk, a haszon jócskán elmaradt attól, amiben reménykedtünk. Így nem jött létre az a mértékű profit, ami lehetővé tette volna a jelentős és merőben szokatlan gázsielőlegek feletti összegek kifizetését

– mondta a Telexnek Balassa János, a produkciót szervező InConcert Produkció ügyvezetője.

Mint írják, az erőfeszítések ellenére a kilátásba helyezett állami támogatás és a szponzoráció is elmaradt, a jelenlévő 10 200 koncertező közül pedig csupán 7200-an váltottak valóban értékesített jegyet, a többi résztvevő tiszteletjeggyel vagy vendégjeggyel érkezett meg a helyszínre, miközben egy produkció az eladott jegyek utáni bevételből él.

Balassa hozzátette, hogy a Mohamed Fatima és Beat által felvett gázsielőlegeket nem fedezi a nyereség-részesedés, így ez papíron tartozás, ettől viszont eltekint.

Egyrészt azért, mert behajthatatlan, másrészt érdemesnek tartom őket arra, hogy megkapják ezt az összeget

– magyarázta.

A Telex megkeresésére Beat azt mondta, a koncert nyereséges volt, de nem hozta a várt hasznot. Hozzátette, nem akar vádaskodni, de nem az ő feladatuk volt, hogy bevételt gerjesszenek, a kialakult helyzet miatt pedig ő és Mohamed Fatima is el vannak keseredve – utóbbiról hasonlóan vélekedik L.L. Junior is.

Nagyon nagyon sajnálom, hogy idáig jutott ez az ügy. Mindannyian több eladott jegyben reménykedtünk. Ettől még fantasztikus, egyszeri és megismételhetetlen volt ez a koncert. Ugyan a bevétel elmaradt a vágyottól, de az elszámolást korrektnek tartom, el is fogadom

– mondta a zenész, aki a gázsi rá eső részét jótékony célra ajánlotta fel.

A lap Mohamed Fatimával is felvette a kapcsolatot a történtek után, az énekesnő viszont később e-mailben tájékoztatta a szerkesztőséget, hogy semmilyen formában nem járul hozzá nyilatkozata közzétételéhez.