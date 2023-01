Gyenesei Leila és Monoki Lehel szakítottak

„Ha akarjuk, ha nem, az elengedés az élet része” – kezdi új posztját Gyenesei Leila, akit legutóbb a Párharc című realityben láthattunk a TV2-n. Akkor Monoki Lehellel egy párt alkotva versenyeztek, azt a műsort végül Varga Viktorék nyerték meg.

Gyenesei és Monoki azonban szakítottak:

Sokszor felmerül, hogy a mai világban a kapcsolatok egy életre vagy egy időszakra szól(hat)nak? A valóság, a tapasztalatok azonban ritkán találkoznak azzal a mély belső vággyal, amire a lélek szomjazik, azaz egy életre szóló kapcsolat után. A porszemektől a szemünkben azonban az élet még csodálatos, a tapasztalatok tanulságok. Az erőmet és az energiámat pedig más dolgok irányába vihetem, amelyektől az elmém és a lelkem is gazdagodik. Egy független, erős nő és édesanya vagyok, aki minden nehézségért (is) hálás az életében, mert tudom, hogy tanulni és fejlődni lehet ezek által is. Az élsport is hosszú évtizedeken keresztül erre tanított.