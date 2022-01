Kulcsár Edináék már a tizedikek, akik szakítottak a Nyerő Páros után

Ők már a sokadikak, akiknek végül mégsem jött össze a műsor után.

Egyéves küzdelem után Kulcsár Edina és Csuti úgy döntöttek, elengedik egymás kezét. Tavaly a Nyerő Párosban is azért próbáltak szerencsét, hátha a műsor segít nekik visszatalálni egymáshoz. Ez végül nem sikerült.

A Nyerő Párosnak több szériája is lepörgött már a nézők előtt, az öt évadot követően pedig több kapcsolat is zátonyra futott, amikor a kamerák leálltak, sőt. Voltak, akik még az adásba kerülés előtt a szakítás mellett döntöttek. A Blikk össze is szedte, mely párok váltak külön a műsorban való szereplésük után. Kulcsár Edináék a tizedikek ezen a listán.