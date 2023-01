Úgy néz ki, közös tetoválást varratott Selena Gomez és Nicola Peltz

Az angyal szó angol megfelelője került az alkarjukra.

Selena Gomez és Nicola Peltz a napokban mexikóba utaztak, ahová utóbbi férje, Brooklyn Beckham is velük tartott. A kiruccanásról több közös fotót is posztoltak, illetve úgy néz ki, Gomez és Peltz közös tetoválást is készíttettek: az angel, azaz angyal szót varratták az alkarjukra a színésznő 24 órán át elérhető Instagram-története szerint.

Az új évet is együtt köszöntötték, az estéről készül fotókat pedig mindketten megosztották a közösségi oldalaikon. A képek alatt mindketten „angyalomként” hivatkoztak egymásra.