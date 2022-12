„A leggyávább dolgot választottam, félreléptem” – Hűtlen sztárok, akik 2022-ben buktak le

A celebek néha – és általában olyankor, amikor a legkevésbé szeretnék – olyan szennyessel kerülnek a figyelem középpontjába, amit senki nem szívesen tereget ki nagy nyilvánosság előtt. A hírességek vélt vagy valós hálószobatitkain előszeretettel csámcsog a közönség ideig-óráig, legyen szó akár kiszivárogtatott, kacér üzenetváltásokról, sorozatos félrelépésekről, vagy éppen eltitkolt szerelemgyerekekről. Cikkünkben összeszedtük az elmúlt év öt legnagyobb port kavaró hűtlenségi botrányát a nemzetközi és a hazai sztárvilágból.

A gólyahír bejelentése után került elő a szerető

Adam Levine és Behati Prinsloo, a világhírű popsztár és a Victoria’s Secret angyal – papíron ez a két ember nagyon összepasszol. Sokáig úgy is tűnt, sínen vannak: egy évtizede jöttek össze, és bár a Maroon 5 énekesének korábban bőven akadtak zűrös párkapcsolati sztorijai, úgy tűnt, a modell oldalán végre révbe ért. Összeházasodtak, gyerekeik születtek, és éltek boldogan – legalábbis az Instagramon úgy tűnt.

Az idilli képet tovább erősítette a fotó, amit 2022 szeptemberében Prinsloo posztolt a közösségi oldalán. A képen növekvő hasa látható, jelezve, hogy harmadik gyereküket várják a férjével. Pár nap múlva aztán robbant a bomba:

egy 23 éves modell egy TikTok-videóban bejelentette, hogy viszonya volt Levine-nel.

Sumner Stroh – akire a bulvárlapok Instagram-modellként hivatkoztak – azt mondta, több mint egy évig találkozgattak egymással, és kapcsolatuk szexuális jellegű volt. Akkoriban azt gondolta, az énekes házassága tönkrement, amikor viszont megtudta, hogy ez nem igaz, azonnal megszakította a kapcsolatot a sztárral. Képernyőfotós bizonyítékokkal is szolgált, a köztük zajló beszélgetésből osztott meg részleteket, ezek alapján az énekes bénácska bókokkal halmozta el a nála húsz évvel fiatalabb lányt, és állítólag azt is megkérdezte tőle, hogy amennyiben a következő gyereke fiú lesz, akkor elnevezheti-e utána, vagyis Sumnernek.

Akkoriban még fiatal és naiv voltam, és őszintén szólva: úgy érzem, kihasználtak

– vallotta meg Stroh az általa közzétett felvételen, ami ugyan már nem elérhető, de legalább 15 milliós nézettséget ért el a videómegosztón.

Mint mondta, szégyelli magát a történtek miatt, de legfőképpen azért amiért egy olyan férfival volt kapcsolatban, aki „a lelkiismeretfurdalás és a tisztelet teljes hiányában szenved”. Állítása szerint nem állt szándékában nyilvánosságra hozni a házasságtörő viszonyt, de egy barátja el akarta adni egy bulvárlapnak a sztorit, így kénytelen volt ő maga lépni az ügyben.

Utólag visszagondolva, bárcsak jobban megkérdőjeleztem volna a dolgokat. Bárcsak ne lettem volna ennyire naiv. Tudom, hogy a naivitás nem mentség arra, amit tettem. Nem én vagyok az, aki ebben a szituációban a legjobban sérül, hanem Behati és a gyerekei, amit nagyon sajnálok

– mondta el Stroh egy második, azóta szintén törölt TikTok-videóban.

A botrány kirobbanása után a közösségi média tele volt a sztorival, így Levine kénytelen volt megszólalni az ügyben. Másnap válaszolt a vádakra – hol máshol, mint Instagramon. Közleményét 24 óráig elérhető történetben közölte, ebben tagadta, hogy megcsalta volna a feleségét, de elismerte, hogy túlment egy határon.

Rossz döntést hoztam, amikor a feleségemen kívül bárki mással flörtölgettem. Nem volt viszonyom, ennek ellenére átléptem egy határt az életem egy olyan időszakában, amit megbántam. Bizonyos esetekben illetlenül viselkedtem

– fogalmazott, hozzátéve: elismeri, hogy hibázott, és a családjával azon dolgoznak, hogy feldolgozzák mindezt.

A feleségem és a családom a legfontosabbak számomra ezen a világon. Az, hogy naivan és ostoba módon kockára tettem az egyetlen dolgot, ami igazán számít nekem, a legnagyobb hiba volt, amit valaha elkövethetek. Soha többé nem fog előfordulni. Vállalom a felelősséget a tetteimért. Együtt túl fogunk jutni ezen az egészen.

A vihar azonban ez után sem ült el egyhamar, mindenki meg akarta osztani, mit gondol Adam Levine hűtlenségéről. Chrishell Stause színésznő például kitweetelte, hogy mennyire utálja azt a részt a férfiak félrelépés utáni nyilvános bocsánatkérésében, hogy együtt túllesznek ezen. „Ne beszélj a feleséged nevében! Már így is eleget tettél” – írta posztjában.

Később még legalább három másik nő állította, hogy velük is flörtölt az énekes Instagramon. Levine és Prinsloo azóta nem nyilatkoztak a témában.

Felvállalta házasságon kívül született gyerekét

A Nyerő Párost pár éve megjárt Solti Ádám és felesége, Solti Berni már a műsorban is őszintén vallottak arról, hogy bár évek óta próbálkoznak a családalapítással, nem akar összejönni a baba. A színész májusban aztán lerántotta a leplet élete egyik legnagyobb titkáról: szeretője volt, a kapcsolatból pedig született egy fia. Azt mondta, a gyerek édesanyja nem hagyott számukra más utat, mint hogy őszintén elmeséljék a teljes történetet.

Szeretnék mindenkitől bocsánatot kérni, elsősorban a feleségemtől, akit megcsaltam, és akinek évekig hazudtam, olyan mérhetetlen fájdalmat okoztam, amelyet nem érdemelt meg. A rajongóktól, színházba járóktól, a nézőktől és az olvasóktól is bocsánatot kell kérnem, mert minden bizonnyal most csalódnak majd bennem. Nem akarok mentegetőzni, megúszni a történetet, hibáztam. Oltári nagy hülye fasz voltam, és egy rossz döntéssel rengeteg ember életét nehezítettem meg, sőt, majdnem tönkre is tettem

– fogalmazott Solti.

Mint kiderült, még az X-Faktorban szerepelt, amikor közelebbi viszonyba került az egyik rajongójával, és bár később megnősült, a nő továbbra is jelen maradt az életében. Solti elmondta, voltak hullámvölgyeik a feleségével, ő pedig a „gyáva utat” választotta: félrelépett.

A nő tudta, hogy házas vagyok, nem kecsegtettem azzal, hogy elhagyom Bernit, pontosan tisztában volt vele, ő egy szerető, és akármilyen borzalmasan is hangzik, csak arra kell, hogy évente néhány alkalommal pár órára jól érezzem magam. A sokk akkor ért, amikor 2020-ban közölte, teherbe esett tőlem és megtartja a gyereket. Nem akartam elhinni. Először könyörögtem neki, hogy ne tartsa meg, hiszen én nem akarom ezt a gyereket, de ez mindig a nő döntése. Az ő teste, akarata, jogilag sem volt semmilyen lehetőségem arra, hogy ne legyek apa. Mindezt úgy, hogy a feleségemmel évek óta küzdünk egy babáért, ennek nem így kellett volna történnie.

A színész vallomásában arra is kitért, rettegett, hogy neje megtudja a titkot, ezért hatalmas hazugságspirálba került. Még az is megfordult a fejében, hogy gyorsan elválik tőle, csak hogy ne sérüljön, közben pedig a gyerek anyjának is hazudott, hogy ne buktassa őt le. Problémái elől az alkoholba menekült, feleségétől pedig eltávolodott.

Solti pár alkalommal látta csupán a gyereket, akit szeretője egyszer az otthonába is elvitt.

Berni nem volt itthon, én pedig nem akartam, hogy a szomszédok meglássák őket, ezért bejöttek. Akkor a nő a kezembe adta a fiamat, és annak ellenére, hogy kértem, ne tegye, lefotózott, videókat készített, és biztos vagyok benne, ha nem állnék elő ezzel a történettel, ő tenné meg, és felhasználná az akkor, és a korábban készült képeket is.

Solti Berni egy véletlen folytán szerzett tudomást férje titkáról. A színész ekkor megkönnyebbült, hogy nem kell tovább hazudnia, felesége azonban sokkot kapott. Pár hétre külön költöztek.

Nem voltam benne biztos, valaha képes lesz nekem megbocsátani, de úgy döntött, nem hagy el, velem marad. Azóta sokkal erősebb, őszintébb a kapcsolatunk, és szeretnék köszönetet mondani neki, amiért képes volt felülemelkedni a megaláztatáson, és házassági eskünkhöz tartva magát a rosszban is mellettem áll

– mondta a színész.

A gyerek anyja ezután Solti állítása szerint zaklatni kezdte őket, valamint DNS-tesztet követelt, amit a színész vállalt is volna, de szerinte valójában szeretőjének nem ez volt fontos, hanem hogy vele találkozzon, és kettesben legyenek, ám erre ő nem volt hajlandó.

Meglátásom szerint neki nem a gyermeke fontos, hanem hogy tönkretegye a házasságomat, és velem kapcsolatban legyen. Perre megy, hogy ismerjem el, én vagyok az apa. Szerinte a gyerek érdeke, papír legyen arról, ki az apa, de nem értem, min változtatna ez, ahogyan az ügyvédem sem érti, hogy miért van erre szükség. Felajánlottam, hogy támogatom, félreteszek minden hónapban egy bizonyos összeget, s amint nagykorú lesz, hozzáférhet. Az sem lenne ellenemre, hogy találkozzunk, velem legyen a fiam, de csak akkor, amikor ehhez már nem kell az anyja. Az a nő addig nem nyugszik, míg tönkre nem tesz.

Solti Berni is megszólalt az ügyben, és elárulta: tudja, hogy rengeteg nőtársát megbotránkoztatja, de megbocsátott a férjének, aki rászolgált arra, hogy kapjon tőle egy második esélyt.

Az ügyet végül nem sikerült a bíróság kizárásával intézni, szeptemberben elindult az apasági per, Solti Ádám azonban nem jelent meg a tárgyaláson. Írásban elismerte, hogy ő a gyerek apja – azt hitte, ez elegendő lesz a jogvita lezárásához. Ősszel azt mondta, fia nyugodt gyerekkorának érdekében utoljára nyilatkozik a magánéletéről, akkor úgy fogalmazott, feleségével együtt mindent megtesznek azért, hogy idővel jó kapcsolatuk legyen a kisfiúval, de ezt egyelőre az anya nem teszi lehetővé.

Soltiék hónapokkal ezelőtt visszavonultak a nyilvánosság elől, közösségi oldalaikat is privátra állították.

A legjobb nőt is unja valaki

Emily Ratajkowski évek óta a legszexibb sztárokat felsoroló listák állandó szereplője, de ez sem mentette meg attól, hogy férje ne más oldalán keresse a boldogságot, vagy éppen a pillanatnyi kielégülést. A modell négy éve ment feleségül Sebastian Bear-McClardhoz, házasságukból pedig egy fiuk is született, 2022 nyarán azonban a kapcsolat végéről cikkezett a nemzetközi bulvársajtó. Bár eleinte csak pletykaszinten terjedt a hír, miszerint a férj hűtlensége miatt szóba került a válás – a szóbeszédet Ratajkowski is táplálta közösségi médiás tevékenységével, mivel több olyan posztot is lájkolt, amik a szakítására vonatkoztak –, a modell szeptemberben igazolta a gyanút, mikor beadta a válókeresetet.

Pár héttel később egy interjúban nyilatkozott először a házassága végéről.

Elárulhatom, hogy még soha nem voltam szingli. Most minden érzést megélek. Haragot, szomorúságot, izgalmat és örömöt érzek, léhaságot. Minden nap más. Annyit tudok, hogy jó, hogy ennyi mindent érzek, mert ez elhiteti velem, hogy minden rendben lesz

– magyarázta, hozzátéve: fia miatt nem akar többet mondani a szakításról. Sem ő, sem volt párja nem beszéltek eddig arról, hogy valóban történt-e megcsalás.

Az elválás után Ratajkowski azonnal belevetette magát a randizásba, sűrű időszak következett az életében: összeboronálták Brad Pitt-tel, novemberben pedig Pete Davidsonnal, a hollywoodi celebnők körépen nagy népszerűségnek örvendő komikussal ölelkezett nyilvánosan, és még biszexuálisként is coming outolt.

Az Adam Levine körüli botránnyal kapcsolatban is elmondta a véleményét. Azoknak üzent, akik a zenésszel szexuális kapcsolatot létesítő, nála két évtizeddel fiatalabb Stroh-t okolták a történtekért.

Nem értem, miért hibáztatjuk még mindig a nőket a férfiak hibáiért, különösen amikor huszonvalahány éves lányokról van szó, akik olyan befolyásos férfiak körébe kerülnek, akik kétszer olyan idősek, mint ők, és az erőviszonyok annyira egyenlőtlenek, hogy az már szinte nevetséges

– magyarázta a modell, hozzátéve: szerinte az ilyen esetekben a kapcsolatban lévő feleknek van nagyobb felelősségük, hiszen ők azok, akiknek hűségeseknek kellene maradniuk.

A válás után lett menyasszony

Még alig kezdődött el 2022, mikor Horváth Gréta, az Éjjel-Nappal Budapest egykori szereplője és az Ázsia Expressz második évadának győztese Instagramján bejelentette: Meggyes Dáviddal különváltak útjaik.

Dávid úgy döntött, kilép az életünkből. Azt, hogy mi történt, nem szeretném leírni, szeretnék méltóságteljesen viselkedni

– fogalmazott a posztban. Bár a részleteket ekkor nem árulta el, a döntés hátterében húzódó sztori a következő napokban, hetekben a nagyközönség előtt bontakozott ki.

Meggyes elismerte: felesége nem tehet semmiről, mivel ő lépett ki a házasságukból.

Én döntöttem, én mentem el, én rúgtam fel az összes fogadalmam, amit Barinak tettem, és megértem, ha sosem fog megbocsátani. Van valakim! Miért őt bántjátok? Jobb feleséget, anyát, barátot, társat nem kívánhattam volna nála. Ez nem az ő hibája, ezt mindenki vésse a fejébe

– írta, amihez Horváth Gréta hozzáfűzte:

Esnek ki a csontvázak a szekrényből az elmúlt 4,5 évet illetően… Döbbenten állok az egész előtt.

Később elárulta, hogy több olyan lány is felkereste őt, akikkel férjének a kapcsolatunk alatt „dolga akadt”. A celeb ezért előző kapcsolatából született kisfiával együtt szakemberhez fordult, hogy fel tudják dolgozni a velük történteket.

Még január vége előtt újabb részletre derült fény, miszerint Meggyes új párja a Dancing With The Stars táncosnője, Stana Alexandra, aki szintén nem sokkal korábban vált el kollégájától, Köcse Györgytől tíz év együttlét és öt hónap házasság után. Stana utóbb azt mondta, Meggyes sosem élt párhuzamos életet.

Amint éreztük, hogy itt már alakulhat valami, hazament, és elmondta Grétának, hogy szeretne elköltözni. Nem gondolom, hogy elszerettem a párjától, ahogy beállítják. Volt egy nem túl jól működő kapcsolata, és ő lépett; nem élt párhuzamos életet.

Alig két hónap múlva hivatalosan is kimondták Horváth Gréta és Meggyes Dávid válását. Az influenszer ekkor úgy nyilatkozott, nem keresi görcsösen a szerelmet, május elején azonban érkezett a bejelentés, miszerint neki is új párja van.

Csodálatos minden, fantasztikusan érzem magam, ez a nagybetűs szerelem, minden a helyére került. Ez egy karmikus találkozás volt. Nekünk találkoznunk kellett, és éppen most kellett találkoznunk, amikor én is meggyógyultam, és ő is nyitott volt egy kapcsolatra

– fogalmazott ekkor, később pedig elárulta: szerelme nem szeretne szerepelni, a közösségi médiában sincs jelen, aminek ő nagyon örül, felszabadító érzés számára, mert így végre normális magánélete lehet. „Nem szeretnénk ezzel haknizni” – jelentette ki.

Kapcsolatukat olyan komolyan gondolják, hogy már a lánykérésre is sor került, ami véletlenül derült ki a Reggeli egyik adásában, amikor Szabó Zsófi műsorvezető rákérdezett Horváthnál a dologra, aki erre azt felelte: letagadni nem fogja, van gyűrű az ujján, köszöni a gratulációkat, de a magánéletét érintő történéseket inkább meghagyná a szűk családnak.

Szakítás lett a vége a sorozatos félrelépéseknek

Khloé Kardashian és kosaras pasija, Tristan Thompson se vele, se nélküle románca 2016-ban kezdődött, miközben a férfi exe még várandós volt közös gyerekükkel. A két kapcsolat között nem kizárt, hogy volt átfedés, de a rózsaszín köd egy időre elhomályosította a legfiatalabb Kardashian-nővér ítélőképességét, aki két évvel később kislányt szült a sportolónak. Elterjedt, hogy Thompson a terhesség alatt megcsalta gyereke anyját, miután több alkalommal lefotózták, ahogy ismeretlen nőkkel csókolózik különböző szórakozóhelyeken. Ennek ellenére a páros első komolyabb – és nyilvánosan is bejelentett – szakítására csak 2019-ben került sor, amikor kiderült:

Thompson kavart Jordyn Woods-zal, aki akkoriban szinte családtagnak számított Kardashianéknál, mivel Kylie Jenner legjobb barátnője volt.

Azóta, érthető okokból, ez a barátság megszakadt.

A következő időszakban hol újra összejöttek, hol szakítottak, majd 2021 végén megjelent Maralee Nichols, aki gyerektartást követelt a kosárlabdázótól, azt állítva, hogy újszülött fiának ő az apja. Thompson a fogantatás időszakában még együtt volt Kardashiannel, de elismerte, hogy lefeküdt a nővel, a gyereket azonban csak azután vállalta fel, hogy az apasági teszt igazolta köztük a rokonságot.

Khloé Kardashian a családja életét bemutató reality egyik nyáron sugárzott részében beszélt arról, hogyan érintette őt a volt párja szerelemgyereke körüli felhajtás.

Mindenki mással együtt szerzek tudomást arról, mit csinált éppen Tristan. Legalább udvariasságból ne csinálna ilyet. De oké, ha meg is történt a baj, legalább nem tudna figyelmeztetni engem, mielőtt világgá kürtöli? Ez is csak egy újabb arculcsapás nekem. Annyira megalázó

– mondta el a kamerák előtt.

Kardashian és Thompson azóta külön vannak, júliusban azonban történt még egy fordulat a sztorijukban: szinte a semmiből jött a hír, hogy ismét gyereket várnak, akit béranya hoz világra. A baba állítólag még azelőtt fogant, hogy Kardashian tudomást szerzett volna párja sokadik félrelépéséről. Pár héttel később megszületett második közös gyerekük, egy kisfiú.

Khloé Kardashiant a családi reality egyik októberi epizódjában kérdezték arról, megbocsátott-e exének viselt dolgaiért. Ekkor így nyilatkozott: