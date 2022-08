Megszületett Khloé Kardashian és Tristan Thompson második közös gyereke, akit béranya hozott világra

Kisfiú.

Alig pár hete, hogy szinte a semmiből kiderült: második gyermekét várja Khloé Kardashian és Tristan Thompson, béranya segítségével. A hír azért is volt meglepő, mert a páros korábban szakított, miután a kosárlabdázó többször is hűtlen volt, tavaly pedig egy fia is született egy másik nőtől.

A Page Six információi szerint a baba megszületett, a béranya egy kisfiúnak adott életet.

A párnak van egy közös kislánya is, a most négyéves True.

A családban közben újabb szakítás híre is felröppent. Úgy tűnik, pontosan a babavárás idejéig, kilenc hónapig tartott Kim Kardashian és Pete Davidson kapcsolata.