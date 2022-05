Horváth Grétának új párja van: Ez egy karmikus találkozás volt

Nemrég még arról szóltak a hírek, hogy Horváth Gréta nem akar többé társkereső oldalakat használni, illetve közelgő orrműtétjéről is beszélt. Úgy tűnik, előbbit tényleg hanyagolhatja mostantól, ugyanis a Blikk azt írja, az influenszerre rátalált a szerelem.

Instagram-oldalán kérdezte meg tőle egy követője, párkapcsolatban él-e jelenleg.

Nagyon nem vagyok egyedül. Idén a boldogság is új értelmet nyert.

Később a lapnak azt nyilatkozta:

Csodálatos minden, fantasztikusan érzem magam, ez a nagybetűs szerelem, minden a helyére került. Ez egy karmikus találkozás volt. Nekünk találkoznunk kellett és éppen most kellett találkoznunk, amikor én is meggyógyultam és ő is nyitott volt egy kapcsolatra.