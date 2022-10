Úgy néz ki, Emily Ratajkowski biszexuálisként coming outolt

Tette mindezt a TikTok-oldalán.

Madonna egyik TikTok-videója a napokban indított el találgatásokat az énekesnő szexuális orientációjával kapcsolatban, így történt most ezt Emily Ratajkowski esetében is.

Nemrégiben Shay Mitchel tette közzé egy TikTok-felhasználó videóját, melyben az illető azt kérdezi:

Ha biszexuálisnak vallod magad, neked is van egy zöld bársonykanapéd?

A videó másik felében Mitchell sokat mondóan lehuppan egy zöld kanapéra.

Ezt a két felvételt osztotta most meg Ratajkowski is, a saját verziójában ő is egy zöld kanapén ücsörögve mosolyog.