Előtte-utána: Rubint Rella megmutatta, milyen lett a konyha új otthonában, amit a válása után vásárolt

Rubint Rella és exférje, Novothny Soma több mint egy évvel ezelőtt jelentették be válásukat. Rubint Réka unokahúga egészen idén áprilisig nem is beszélt a szakításról, ekkor azonban elérzékenyülve osztotta meg nézőivel, hogy hatalmas pofont kapott az élettől, amire úgy érzi, szüksége volt ahhoz, hogy tisztán lásson.
Az említett vlogból az is kiderült, hogy házat vásárolt a fitneszedző-influenszer, aminek nemrég a frissen elkészült konyháját is megmutatta egy előtte-utána videóval. A felvétel elején még egy üres szobában táncol, melynek falán ott virít a „hot ex wife”, azaz „dögös exfeleség” felirat, a következőn pedig már a kész konyha közepén ugrál örömében.
Néha meg kell állni egy pillanatra és hálát adni azért, hogy azok a dolgok, amik egykor csak álmok voltak, egyszer valósággá válnak. Elképzeltem, milyen lesz majd reggel ide belépni, kávét főzni, receptekkel kísérletezni, videókat forgatni, és most egyszer csak itt állok benne. Ez a konyha nem csak egy helyiség. Ez egy olyan tér, ahol a következő évek emlékei születnek majd 🤍
– fűzte hozzá posztjához.
