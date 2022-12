A Konyhafőnök VIP: csipkés harisnyakötőt húztak Járai Máté fejére, hogy abban főzzön

A színészt nem zavarta.

Csapatban főztek a celebek A Konyhafőnök VIP legutóbbi adásában: sőt, még hierarchiát is fel kellett állítaniuk, így valaki főszakács, valaki pedig konyhai kisegítő szerepet töltött be a főzés alatt. Járai Máté került a hierarchia aljára, neki egy ajándékkal is kedveskedett Fördős Zé: egy női harisnyakötőt húzott a színész-műsorvezető fejére.